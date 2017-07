YALNIZCA BEDENİNİZE DEĞİL RUHUNUZA DA İYİ GELİYORUZ!

‘FLEX YOUR BODY, STRENGTH YOUR MIND’ sloganıyla Erenköy Bağdat Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan ‘The Studio Flex’ keşfeden ve özgür hissetmek isteyen insanları yepyeni bir anlayış ile buluşturuyor. The Studio Flex, Türkiye’nin ilk Franchise studio salonu olarak açıldı. Üstelik, üyeler sabit ücret ödemeden, kullandığı kadar ödeme yapıyor…

Biz, sağlıklı birey olabilmenin yolunun hareket etmekten geçtiğine inanıyoruz.

Değişim bireyden başlar. Sonra da çevresini değiştirir.

Spor demek, sağlıklı bir kafa ve vücut demektir.

Spor yapmak, özgürlüktür. Kendini keşfetmektir. Şifa bulmaktır. Esnekliktir.

Bir heves değil, bir hayat tarzıdır.

The Studio Flex, bu amaçlara hizmet eder.

The Studio Flex, sporu yaşam tarzı haline getirmiş, kadın ve erkek kullanıcıların, istediği dersten dilediği zaman yararlanmasını sağlayan bir stüdyo konsepti olarak İstanbul Erenköy’de, Bağdat Caddesi üzerinde açılmıştır.

The Studio Flex’te,

Sabit üyelik ücreti yoktur, kullandıkça ödersin.

Kişiye özeldir.

Kendi hedefine göre çalışırsın.

The Studio Flex,

Keşfetmektir.

Kendini aşmaktır.

Özgürlüktür.