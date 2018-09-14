Yanlış İnsanla Sevgili Olduğunuzun 5 Belirtisi

Bir ilişkide hepimizin iniş çıkışları vardır ama eğer daha ciddi bir yolda ilerlemeyi düşünüyorsanız belki de bazı sinyalleri daha dikkatli yorumlamanız gerekebilir.

Onun doğru insan olduğuna emin misiniz?

İşte yanlış insanla sevgili olduğunuzun 5 belirtisi:

Onu daha fazla çekici bulmuyorsunuz

Tabii her ilişkide ilk günkü heyecanı ve çekimi zamanla kaybetmek oldukça normal. Ancak tamamen çekiminizi kaybettiğinizi hissediyorsanız; durumu düşünmekte fayda var.  Ünlü ilişki danışmanı David Bennett: “Eğer her daim ortak yaptığınız şeyler sıkıcı gelmeye başlıyorsa ve durum pek de düzelecek gibi değilse; evlendikten sonra düzeleceğine  inanmamanızı öneririz. Eğer fiziksel çekimi kaybettiyseniz, evliliğiniz de hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.” şeklinde açıklıyor.

Çevreniz ondan “nefret” ediyor

İlişkinin ilk dönemlerinde tüm dünyayı karşınıza alabilir; ailenizin ya da çevrenizin fikrini umursamayabilirsiniz. Bennett “Eğer işler ciddileşiyorsa ve evlenecekseniz; özellikle de çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız çevrenizin desteği size yardımcı olabilir” diyor. Ayrıca tüm çevreniz nefret gibi güçlü bir duygu hissediyorsa partnerinize karşı; bunun sebebini öğrenmek isteyebilirsiniz.

Partnerinize sürekli evlenmek istediğinizi söylüyorsunuz

-Eğer sizin isteğiniz de evlilik ise- partnerinizi sizinle evlenmeye ikna etmek bu kadar zor olmamalı. “Pek çok evli çift tanıdım ve çoğunlukla evlilik bir diğerinin baskısıyla gerçekleşmişti. Tabii ki diğer taraf da kendisini zorunda bırakılmış hissediyor” diyen Bennett bunun evliliğinizin geleceği için kötü olacağını belirtiyor.

Partnerinizi “düzeltmek” istiyorsunuz

Eğer zamanın onu değiştireceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İnsanların özellikle evlilikten sonra değişeceğini çok da düşünmeyin. “Çoğu insan evlilikten sonra partnerlerinin başka bir insana dönüşeceğini düşünüyor. Eğer partneriniz evlilikten önce flörtöz ise, evlilikten sonra öyle kalacaktır” diyor Bennett.

Bir ömür boyu evlilik için değil “düğün” için heyecanlısınız

Eğer partnerinizin fikirlerini değil kendi düğün hayalinizi gerçekleştiriyorsanız; bunu bir alarm olarak alabilirsiniz. “Evlilik ortak fikirlerin alınması ile igilidir.Eğer düğününüze gelecek insanların ne düşündüğü ile daha çok ilgileniyorsanız; bu potansiyel bir boşanmanın da habercisi olabilir.” şeklinde açıklıyor Bennett.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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