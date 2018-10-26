Yasemin Özilhan’ın Sonbahar İçin İlham Verici Sokak Stili Görünümleri

 

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Stiliyle hep radarımızda olan Yasemin Özilhan’ın ilham verici sonbahar görünümlerini mercek altına aldık.

Sezonun öne çıkan trendlerini özgün stiliyle hatırlatan Özilhan’ın öne çıkan kombinleri aşağıda karşınıza çıkıyor olacak.

80’lerin yeni fikirlerle doğuşu, ceketsiz kombinlerin eksik görüneceği ve neon parçaları kullanmanın yeni yolları hakkında güncel bilgilerle ilerleyeceğimiz Sonbahar 2018 sezonu için siz de kendinize ilk önce “Hangi trendi denemeliyim?” diye sorabilirsiniz.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Yasemin Özilhan (@yaseminozilhan)’in paylaştığı bir gönderi ()

Takımlar, geçtiğimiz sezondan itibaren hem podyumu hem de sokakları hareketlendirmeye devam ediyor. Yatırım parça olarak alacağınız fitili kadife bir takım kesinlikle kurtarıcı parçanız oalcak.

 

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

📷 @dsibellll 🤗

Yasemin Özilhan (@yaseminozilhan)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

Beyaz gömlek ve boru paça denim ikilisinin muhteşem birleşimi. Bu zamansız ikiliyi siyah çorap botlarla da bütünleştirebilirsiniz.

 

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Yasemin Özilhan (@yaseminozilhan)’in paylaştığı bir gönderi ()

Sade parçaları kombinleme konusunda oldukça başarılı olan Yasemin Özilhan, bu görünümüyle de sokak stili için biçilmiş bir kaftan.

 

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Yasemin Özilhan (@yaseminozilhan)’in paylaştığı bir gönderi ()

Tepeden tırnağa siyah giyinmek için esin kaynağı olabilecek bir görünüm.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Yasemin Özilhan (@yaseminozilhan)’in paylaştığı bir gönderi ()

Bu sezon da blazer ceket ve skinny jean ikilisini tercih etmeye devam.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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