Yasemin Özilhan’ın Sonbahar İçin İlham Verici Sokak Stili Görünümleri

Stiliyle hep radarımızda olan Yasemin Özilhan’ın ilham verici sonbahar görünümlerini mercek altına aldık.

Sezonun öne çıkan trendlerini özgün stiliyle hatırlatan Özilhan’ın öne çıkan kombinleri aşağıda karşınıza çıkıyor olacak.

80’lerin yeni fikirlerle doğuşu, ceketsiz kombinlerin eksik görüneceği ve neon parçaları kullanmanın yeni yolları hakkında güncel bilgilerle ilerleyeceğimiz Sonbahar 2018 sezonu için siz de kendinize ilk önce “Hangi trendi denemeliyim?” diye sorabilirsiniz.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Yasemin Özilhan (@yaseminozilhan)’in paylaştığı bir gönderi ( 8 Eki, 2018, 7:56öö PDT )

Takımlar, geçtiğimiz sezondan itibaren hem podyumu hem de sokakları hareketlendirmeye devam ediyor. Yatırım parça olarak alacağınız fitili kadife bir takım kesinlikle kurtarıcı parçanız oalcak.

Bu gönderiyi Instagram’da gör 📷 @dsibellll 🤗 Yasemin Özilhan (@yaseminozilhan)’in paylaştığı bir gönderi ( 5 Eki, 2018, 8:59öö PDT )

Beyaz gömlek ve boru paça denim ikilisinin muhteşem birleşimi. Bu zamansız ikiliyi siyah çorap botlarla da bütünleştirebilirsiniz.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Yasemin Özilhan (@yaseminozilhan)’in paylaştığı bir gönderi ( 14 Eki, 2018, 6:59öö PDT )

Sade parçaları kombinleme konusunda oldukça başarılı olan Yasemin Özilhan, bu görünümüyle de sokak stili için biçilmiş bir kaftan.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Yasemin Özilhan (@yaseminozilhan)’in paylaştığı bir gönderi ( 17 Eki, 2018, 6:10öö PDT )

Tepeden tırnağa siyah giyinmek için esin kaynağı olabilecek bir görünüm.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Yasemin Özilhan (@yaseminozilhan)’in paylaştığı bir gönderi ( 20 Ara, 2017, 7:14öö PST )

Bu sezon da blazer ceket ve skinny jean ikilisini tercih etmeye devam.