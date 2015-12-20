YAŞLANMA KARŞITI ÜRÜNLER HAKKINDA EN MERAK EDİLENLER



Yeni cilt bakım yaklaşımına göre, anti-aging bakım rutini için, cilt tipinizden daha da önemli olan bir şey var. Sizin cilt bakımı felsefeniz ve anti-aging ürünlere olan yaklaşımınız…

Herkesin cilt bakımına ve anti-aging bakım rutinlerine olan yaklaşımı farklı. Bazı insanlar en ufak bir kırışıklıkta bile kendisini kötü hissedebiliyor. Bazılarıysa onlarla yaşamayı seviyor ve pozitif ruh hâlleri belki de olduklarından daha genç görünmelerine yardımcı olabiliyor.

Ancak her türlü durumda da amaç aynı; gençliği koruyabilmek ve yaşlanmayı olabildiğince ertelemek. Bu yolda bilimsel araçları tercih edenler de var, doğal ürünlerin şifasına inananlar da. Hatta duyduğu her şeyi denemeyi seven, yeniliklere açık kişiler de! Önemli olan kişisel bakım felsefenizi keşfetmek.

Biyolojik olarak cildimiz yaş aldıkça yağ üretimini yavaşlatıyor. 30 yaşından sonraki her sene kolajen miktarımız ortalama yüzde bir azalmaya başlıyor. Dolayısıyla zaman içerisinde cildimizin ihtiyaçları da farklılaşıyor. Cildi kuru, yağlı, karma ya da normal diye ayırmak, zaman ilerlediği ve cildiniz de değişiyor olduğu için doğru tanımlama olmayabiliyor.

