YASTIK FONDÖTENLER HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER



Özellikle son zamanlarda; yastık formundaki sünger uçlu ve ilginç uygulama aparatı olan fondötenler ortaya çıktı. Bir de tabii, önceden de olan likit ve kremsi formda ürünler var. Cushion Foundations yani yastık fondötenler ilk başta fazla yapışkan gelebilir. Fakat kullandıkça süngeriyle birlikte inanılmaz bir uygulama rahatlığı sunduğunu göreceksiniz.

Hem çok hafif hem de kapatıcılığı gayet iyi. Ayrıca gün içerisinde tekrar uygulandığında, yüzünüzde asla tozlu bir yapı oluşturmuyor. Ucu süngerli olan, çubuk şeklindeki fondötenler ise uygulama açısından harika. Hem bölgesel olarak uygulamak çok rahat hem de diğer baz ürünlerle karıştırmak çok kolay. Yüzünüzde asla kalıp gibi durmuyor. Söylemeden geçmeyelim, aplikatörü çıkarıp yıkamak mümkün.



LANCÔME, Teint Idole Ultra Cushion 01 Fondöten,

ESTÉE LAUDER, Double Wear Nude Cushion Stick,

