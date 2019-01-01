Yatak odasında her şeye hakim bir role bürünmek istiyorsanız bu 8 öneriyi uygulayın ve püf noktalarına hakim olmanın keyfini çıkarın!

İşte yatakta unutulmayacak bir deneyim İçin 8 Seks Tüyosu

Heyecanlandırın

“Ne olursa olsun tutku, tekniğinizden daha önemlidir” diyor Partners In Passion kitabının yazarı Mark Michaels. Hem sizi hem onu neyin iyi hissettireceği üzerine düşünün. Belki de ona yeni iç çamaşırınızı nasıl bulduğunu ya da yeni aldığınız losyonla masaj yapıp yapmayacağını sormalısınız.

Birbirinizin gözlerinin içine bakın

Belki kulağa çok fazla romantik gelebilir, ancak bu; bağlantı kurmanızın bir başka yolu. Birbirinizin gözlerinin içine bakmak özellikle oral seks esnasında işe yarayacaktır.

Molalar verin

herşeyi tek setin içinde yapmanız gerekmiyor. Özellikle oral seks esnasında, yorulduğunuzu hissettiğinizde küçük molalar vermeniz daha iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak.

Bu konu hakkındaki herşeyi okuyun

Grinin 50 Tonu serisinin açtığı bu yoldan gitmeye var mısınız? Günümüzde bir çok erotik roman var, siz de bunları okuyarak hayal gücünüze katkı yapabilirsiniz. Hatta partnerinizle birlikte okumayı da tercih edebilirsiniz, çünkü bu kitaplarda ikinizin de denemek isteyeceği şeyler neyse ki aynı sayfaya konulmuştur.

Kontrolü ele alın

En azından bir geceliğine onunla ilgili herşeyi kontrol altına alın. Sizin direktifiniz olmadan hareket edemesin. Sonraki gece aynı opsiyonu ona verin. İkizinizin de eşit şekilde kontrolleri ele alması, yatak odanızı ateşleyecek.

“Seks sonrası”nı unutmayın

Seksten sonra sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi birbirinize arkanızı dönüp uyumayın. Bunun yerine sohbet etmeyi deneyin. Bu hem rahatlayan bedenlerinizin de etkisiyle daha samimi bir konuşma olacak hem de seksi bir bütün olarak daha keyifli hale getirecek.

Sürpriz elementler ekleyin

“Teknik” bitse bile fanteziler bitmemeli. Tüm vücudunda buz gezdirmeyi ya da uzun süredir aklınızı kurcalayan seks oyuncağını denemenin tam sırası.

Sadece yapın!

Bazen seks hakkında bu kadar çok düşünmemeniz gerekir. Sadece tutku ve istek, anı yaşama isteğiyle birleştiğinde unutulmaz bir deneyime dönüşecektir.