Yay Burcunun Ünlü İsimleri

Güneş Yay burcunda! Önümüzdeki süreçte yeni yaşına girecek Yay burcu ünlülerini sizler için derledik.
Scarlet Johansson– 22 Kasım 1984
Miley Cyrus– 23 Kasım 1992
Sarah Hyland– 24 Kasım 1990
Rita Ora– 26 Kasım 1990
Chrissy Teigen– 30 Kasım 1985
Zoe Kravitz– 1 Aralık 1988
Britney Spears– 2 Aralık 1981
Amanda Seyfried– 3 Aralık 1985
Julianne Moore– 3 Aralık 1960
Jay-Z– 4 Aralık 1969
Taylor Swift– 13 Aralık 1989
Vanessa Hudgens– 14 Aralık 1988
Brad Pitt– 18 Aralık 1963
Jake Gyllenhaal– 19 Aralık 1980
Jonah Hill– 20 Aralık 1983