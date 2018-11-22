Yay Burcunun Ünlü İsimleri

 

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Güneş Yay burcunda! Önümüzdeki süreçte yeni yaşına girecek Yay burcu ünlülerini sizler için derledik.

Scarlet Johansson– 22 Kasım 1984

Miley Cyrus– 23 Kasım 1992

Sarah Hyland– 24 Kasım 1990

Rita Ora– 26 Kasım 1990

Chrissy Teigen– 30 Kasım 1985

Zoe Kravitz– 1 Aralık 1988

Britney Spears– 2 Aralık 1981

Amanda Seyfried– 3 Aralık 1985

Julianne Moore– 3 Aralık 1960

Jay-Z– 4 Aralık 1969

Taylor Swift– 13 Aralık 1989

Vanessa Hudgens 14 Aralık 1988

Brad Pitt– 18 Aralık 1963

Jake Gyllenhaal– 19 Aralık 1980

Jonah Hill– 20 Aralık 1983

 

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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