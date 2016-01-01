YAZ AYLARI İÇİN EDİNMENİZ GEREKEN ALOE VERA İÇERİKLİ CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ





Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte; cildimizin nem ihtiyacını karşılayıp; ısıdan koruyacak ve güneş hassasiyetini engelleyecek ürünlere ihtiyaç duyacağımız bir gerçek.

Formülünde; bu konuda en güçlü içeriklerden biri olan aloe verayı bulunduran ürünleri sizin için listeledik:

Kiehl’s Calendula & Aloe Soothing Hydration Mask

Bu yaz, aloe vera ve calendula çiçek yaprakları ile formüle edilmiş olan bu anında serinletici jel maske sayesinde cildinizi kızarmaktan kurtarabilirsiniz.

First Aid Beauty Anti-Redness Serum

Bu yaz, ısı kaynaklı kızarıklıklarla mücadele etmek için cilt bakımı rutininize sakinleştirici bir serum ekleyin. Bu serum, aloe vera, kolloidal sülfür ve zencefil dahil olmak üzere, formülünde çeşitli kızarıklık azaltıcı maddeler içeriyor.

Garnier SkinActive Hydrating 3-in-1 Face Moisturizer with Aloe

Yüz maskesi olarak da kullanılabilen bu aloe suyu nemlendiricisiyle; kuru ciltlere ısınan bir günün sonrasında ihtiyaç duyduğu nemi verin.

Olay Daily Facial Sensitive Cleansing Cloths with Aloe Extract

Özellikle hassas ciltler için üretilen bu aloe-veralı mendilleri, cildinizi kızartmadan kiri ve makyajı silebilir.

