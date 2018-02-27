YAZ İÇİN EĞLENCELİ VE DİKKAT ÇEKİCİ NAIL ART ÖNERİLERİ

Yaza 1 kala, yaz aylarının taze hissini şimdiden tırnaklarımızda hissetmeye başladık bile!

İşte bu yaz denemeniz gereken nail art önerileri:

EKOSE

Özellikle mor ve turuncu rotasını takip edin.

ALTIN KUMLAR

Kumsaldan ilhamını alan bu nail art’a bayıldık!

LEOPAR

Özellikle bebek mavisi ile deneyin!

PUCCI ETKİSİ

Emilio Pucci etkisindeki bu tırnaklara bayıldık!

TURUNCU

Turuncunun her tasarıma ayrı bir hava kattığını kabul ediyoruz.

PINK LEMONADE

Bundan daha “yaz” bir nail art düşünemiyoruz!

MEYVELİ KÜTİKÜLLER

Kesinlikle Cool!



