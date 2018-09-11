Yaz Sonrası Cildinizi Aydınlatabileceğiniz En İyi Ürünler

Tatil sonrası cildinizin biraz daha ışıldamaya ve tonunun düzelmeye ihtiyacının olduğunu düşünüyorsanız; bu ürünler tam size göre:

Farmacy Honeymoon Glow AHA Resurfacing Night Serum with Hydrating Honey + Gentle Flower Acids

Alfa hidroksi ve Beta hidroksi asitlerinin bir karışımı olan bu ürün; gece boyu cildiniz için çalışır.

 

Dermalogica Rapid Reveal Peel

Bu set, evde profesyonel seviyede peeling yapmanızı sağlıyor. Enzimler, laktik asit ve meyve alfa hidroksi asitlerinin kombosundan oluşan bu ürünü 3 gün kullanın sonrasında 1 hafta ara verin.

No7 Early Defence Glow Activating Serum

Bu salisalik asit içeren ürün cildinizi anında aydınlatmakla kalmayıp, antioksidanlarıyla da anti-aging etkisi sağlıyor.

 

 

Korres Wild Rose 15% Vitamin C Spotless Serum

Bu ürün peeling yapmak yerine mevcut pigmenterinizi iyileştirmek ve yenilerini korumayı amaçlıyor.

Beautycounter No. 1 Brightening Facial Mist

Makyajdan önce cildinizi hem ferahlatmak hem de aydınlık yaratmak için kullanabilirsiniz.

Yes to Grapefruit Vitamin C Glow-Boosting Bubbling Paper Mask

Bu C bvitamini ve üzüm içeren kağıt maske; bir kaç dakika içerisinde cildinizdeki şişliği almakla kalmaz aydınlık da sağlar.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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