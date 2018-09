Yaz Sonrası Cildinizi Aydınlatabileceğiniz En İyi Ürünler

Tatil sonrası cildinizin biraz daha ışıldamaya ve tonunun düzelmeye ihtiyacının olduğunu düşünüyorsanız; bu ürünler tam size göre:

Farmacy Honeymoon Glow AHA Resurfacing Night Serum with Hydrating Honey + Gentle Flower Acids

Alfa hidroksi ve Beta hidroksi asitlerinin bir karışımı olan bu ürün; gece boyu cildiniz için çalışır.

Bu set, evde profesyonel seviyede peeling yapmanızı sağlıyor. Enzimler, laktik asit ve meyve alfa hidroksi asitlerinin kombosundan oluşan bu ürünü 3 gün kullanın sonrasında 1 hafta ara verin.

Bu salisalik asit içeren ürün cildinizi anında aydınlatmakla kalmayıp, antioksidanlarıyla da anti-aging etkisi sağlıyor.

Korres Wild Rose 15% Vitamin C Spotless Serum

Bu ürün peeling yapmak yerine mevcut pigmenterinizi iyileştirmek ve yenilerini korumayı amaçlıyor.

Beautycounter No. 1 Brightening Facial Mist

Makyajdan önce cildinizi hem ferahlatmak hem de aydınlık yaratmak için kullanabilirsiniz.

Yes to Grapefruit Vitamin C Glow-Boosting Bubbling Paper Mask