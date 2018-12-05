6 Aralık Perşembe günü başlayacak yeniay döngüsü Akrep burcunda gerçekleşirken, ruhsal açılımlar, dilekler, dualar ve ritüeller açısından da hayli güçlü enerjiler vermekte.

Astrolog Şebnem Ekşib’in yorumuyla, yapılması gereken ritüelleri aşağıda bulabilirsiniz.

Öncelikle yeniay Mars enerjisi ile geliyor ve bu güçlü enerji korunma ve şifalanma etkilerini de etkin kılacak. Ayrıca hayli güçlü ruhsal açılımlar, fark edişler, hislerin artması gibi enerjileri de beraberinde tetikleyecek.

Açılımların arttığı bu süreçte enerjileri bolluk ve bereket etkileri ile birleştirmek adına aşağıdaki ritüele göz atmanızı tavsiye ederiz.

Yeniay süreçleri başlangıçları temsil ederken esasen yenilenmeyi hazırlayan dönemlerdir. Ay’ın karanlık fazının en dip noktası olan bu tip zamanlar tohumun toprağa ilk düşmesi gibi yeni başlangıçların hareketlenmeye başladığı zamanlardır.

Bu nedenle de eski kadim dönemlerden bu yana yeniay dileklerin, isteklerin evrenden ve yaratıcıdan talep edilenlerin hazırlandığı ve sunulduğu bir anlamda talep edildiği döngülerdir.

Yeniayda başlayanlar 14 gün sonra gelen Dolunay ile olgunlaşır ve tamamlanır. Başlatmak istediklerinizi yeniay ile tamamlananları ve açığa çıkanları ise Dolunay ile dengelersiniz.

Akrep burcu ile etkinleşecek aralık yeniayı ise yılın son yeniay fazı olması bir yana hemen akabinde Merkür Retro’sunun da bitmesiyle hızlı gelişmelerin seyir edeceği bir dönemin tohumunu da atacak.

Bu süreci kendi bolluk ve bereket enerjilerinize dönüştürmeniz adına aşağıdaki bereket ritüeline göz atabilirsiniz.

Yeni Ay Döngüsü İçin Bereket Verecek Ritüel Önerileri

6 Aralık Perşembe akşamı güneş battıktan sonra bir bardağın içine pirinç doldurun. Yanına mutlaka 3 tane küçük mum yakın. Pirinç toprak enerjisini, bolluk ve bereketi temsil etmekte, mum ise dilek ritüellerinde mutlaka olmalıdır zira ateş enerjisi ile o ritüeli aktive etmeniz gerekir.

Üç parça çubuk tarçın alın ve her birinin içine yerleştirmek üzere üç ayrı minik beyaz kağıt hazırlayın. Kağıtlara ayrı olarak ihtiyacınız olan para, ev veya maddi ihtiyaçlarınızı birer tane olarak yazın…

“Şu kadar miktar paraya ihtiyacım var, işe ihtiyacım var, arabaya veya eve ihtiyacım var” şeklinde yazabilirsiniz. Kağıtlarınızı birer birer tarçın çubukların içine rulo yapıp yerleştirin.

Niyet edip, çubukları bardak dolusu hazırladığınız pirinçlerin içine yerleştirin.

İnancınıza göre dua edebilirsiniz. Yaktığınız küçük mumları bardağın etrafına dizin ve mumlar kendiliğinden bitene kadar yansınlar. Cuma günü öğle saatlerine veya cuma akşamına kadar kalabilir.

Ara ara mumları yakmaya devam edebilirsiniz. Cuma akşam vakti tarçınları pirinçten çıkarın ve pirinç ile pilav veya sütlaç yapıp ailenizle paylaşın. Tarçın çubuklarınızı ise toprağa gömebilirsiniz veya denize atabilirsiniz.

Ayrıca bu ritüeli yaptığınız gün evinizde kendinizin yapacağı mayalı bir gıda pişirmek (ekmek yapmak, yoğurt yapmak gibi) çok faydalıdır. Bu gıdayı yaparken evinizin bolluk ve bereketinin yiyeceğin mayalandığı gibi artmasını, çoğalmasını dileyebilirsiniz.