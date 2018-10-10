Yeni Bir İkili Doğuyor: Aybüke Pusat ve Boran Kuzum

 

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Ay Yapım imzalı sezonun merakla beklenen dizisi Şahin Tepesi’nden gelen tanıtım görseli beklentimizi daha da yükseltti.

İlk bölümü 1981 yılında yayınlanan Falcon Cerst’den uyarlanacak olan Şahin Tepesi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla çok konuşulacağa benziyor.

Hilal Saral yönetmenliğinde çekilecek dizinin senaryosu ise Melek Gençoğlu ve ekibine ait olacak.

Dizide, husumetli iki aile çocuklarının kavuşamayan aşıklarını canlandıracak olan Aybüke Pusat ve Boran Kuzum ise şimdiden “yeni bir ikili doğuyor” dedirtti.

Son olarak Söz dizisinde izlediğimiz Aybüke Pusat ve Vatanım Sensin dizisinin başarılı oyuncusu Boran Kuzum’un ekrandaki bu buluşması izlemek için merakla bekliyoruz.

Şahin Tepesi; bu iki genç oyuncuya ilave olarak güçlü bir kadroya sahip. Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen başroldeki isimlerden.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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