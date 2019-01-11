Yeni Bir Parfüm Almadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken 3 Şey

Güvenli bölgenizden ayrılıp yeni bir parfüm almaya mı karar verdiniz? Öyleyse bu 3 önemli kuralı izleyerek doğru bir seçim yapabilirsiniz!

Şişe notalarını öğrenin

Parfüm alırken en önemli şeyin notalar olduğunu unutmayın. (tepe notası, alt notası, orta notası gibi…). Tepe notası, kokuyu ilk sıktığınızda en çok hissedilen en üstün kokudur. 15 dk sonra ise zayıflayarak yerini orta notaya bırakır. (Kalp notası da denir.) Güçlü olan bu nota; saatler boyu kalacak olan kokudur. En son kokudan cildinizde geri kalan ise alt notadır; gün sonuna dek teninizde kalacaktır.

Yani rafta; üst notası çok sevdiğiniz bir kokudan (mesela vanilya) orta notası ise sevmediğiniz bir kokudan oluşan (mesela gül) parfüm gördüğünüzde anlayın ki sıktıktan bir kaç saat sonra nefret ettiğiniz bir kokuya dönüşebilir! Ancak yine de çok üzerine düşünmeyin, zira önemli olan tüm notaların bir arada iyi kokuyor olması.

Mağazadan çıkın

Asla mağazada kokladığınız kokuya aldanmayın. Mağazadaki onca koku arasında sıktıklarınız; aldatıcı olabilir. Dolayısıyla sıkın ve çıkın. Tester kağıdına sıkıp açık havaya çıktığınızda duyduğunuz şey temiz havayla çevrelenmiş parfüm kokusuysa; bu aradığınız şey olabilir.

O kokuyla yaşayın

Son kararı vermekte zorlanıyor musunuz? Tester kağıtlarınızı alıp dışarı çıkın ve her kağıdı belirli loskasyonlara koyun. Dışarı çıkarken çantanızda ya da yatakta Netflix izlerken yanınızda dursun. Hangi kokuyla yaşayabildiğinizi; hangisini koklamaktan keyif aldığınızı böylece anlayabilirsiniz.