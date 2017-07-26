YENİ GÜZELLİK TRENDİ: KREM SODA SARI SAÇ RENGİ





Instagram’da son zamanların güzellik trendine yeşil ışık yakmaya hazır mısınız?

Pembe tonlarından lavantaya kadar her mevsimin kendine özel bir saç rengi parlıyor. 2018 yazı için de durum değişmedi.

Kalabalıkları etkilemeye hazırlanan saç rengin adı ise; “Krem Soda”

Saç renginde değişime gitmek isteyenlerin ‘krem soda saç’ adlı akıma kapılabilir.

Sıcak aylarda aranan, doğal tonlardaki mükemmel bir yaz gölgesi. “Krem Soda” son birkaç yıldır gördüğümüz, o çeşitli tonlardan ilhamla oluşturulmuş gibi görünen ve altın rengine de oldukça yakın bir saç rengi.

İşte tam da bu noktada gözünüzün önüne Gigi Hadid’i getirin. Hadid’in cilt rengine bu kadar yakışan, saçındaki tonların cezbedici etkisinin arkasında “Krem Soda” yer alıyor.

Bej kahverengi ve sıcak altın tonlarının mükemmel uyumunu yansıtan “Krem Soda”, 2018 yazı için aradığınız saç rengi olarak karşınızda.



