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Yeni Güzellik Trendi: Yağlı Cilt Görünümü

Karşınızda sosyal medyayı sallayan yeni güzellik trendi yağlı görünüm! Aslında camdan cilt trendi ile oldukça benzese de daha doğal bir his yaratmasıyla ondan ayrılıyor.

Bu görünümün mucidi makyaj artisti Isabelle De Vries, “bu görünüm tamamen sağlıkla ışıldayan güzel bir ciltle alakalı” şeklinde açıklıyor.

Camdan cilt daha çok dolgun ve ayna efektli bir görünüm iken, yağlı görünümde (buttery skin) daha çok makyaj tekniğine odaklanmanız gerek. Camdan cilt gibi olayın daha çok cilt bakımı kısmına odaklanıp zaman kaybetmeniz de gerekmediğinden, yağlı cilt görünümü daha pratik bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

“Evet bu görünümde bildiğiniz yağdan ilham aldım çünkü onun da doğal bir ışıltısı ve şeffaflığı, doğal bir yumuşaklığı var” diyor De Vries.

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Buttery skin 😍😍😍 In love with a healthy glowing hydrated base that looks like real skin! Skin is everything 😍 never get sick of this face with @shambizzle My faves @temptu Sb foundation mixed with pink pearl @eloisebeauty illuminator in blushing and ice queen, @danessa_myricks dewet @nyxcosmetics_australia duo chrome blush @beaudazzledbeauty marocan palette @inglot_australia pigment (sticker fell off 🤷🏻‍♀️) @sigmabeauty wicked linner to tight line and blush palette and contour palette. Brows @ohbrow.com.au clear brown soap and @alisonjadecosmetics pencil and @anastasiabeverlyhills pomade @bmartistlashes @makeup_weapons and @dirty_thirties for application second image edit by @olga_grebennikowa #makeupartistsworldwide #fiercesociety, #wakeupandmakeup #liptrends #makeupaholic #beautyinspiration #allmodernmakeup #blendwithtrend #temptu #temptupro #nothingisordinary #postitforaesthetic #amazingmakeupart #thebabeface #lunarimakeup #muastars #muaawsome #bestmua #sigmabeauty #topthatpose #sigmapro #perthmua #perthmakeupartist #makeupinsider #instamakeup #instamua

A post shared by Isabelle De Vries (@isabelle.de.vries) on




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An example of ‘Buttery Skin” one of the techniques I will be demonstrating at my LA, NYC & London Masterclasses. Model @shambizzle 💕 My faves @temptu Sb foundation mixed with pink pearl @eloisebeauty illuminator in blushing and ice queen, @nyxcosmetics_australia Orange County on the eyes @beaudazzledbeauty marocan palette @sigmabeauty wicked linner to tight line and blush palette and contour palette. Brows @ohbrow.com.au clear brown soap and @alisonjadecosmetics pencil and @anastasiabeverlyhills pomade lips @maccosmeticsaustralia liquid lip in high drama @bmartistlashes 12mm 2.0 @makeup_weapons and @dirty_thirties for application #makeupartistsworldwide #fiercesociety, #wakeupandmakeup #liptrends #makeupaholic #beautyinspiration #allmodernmakeup #blendwithtrend #temptu #temptupro #nothingisordinary #postitforaesthetic #amazingmakeupart #thebabeface #lunarimakeup #muastars #muaawsome #bestmua #sigmabeauty #topthatpose #sigmapro #perthmua #perthmakeupartist #makeupinsider #instamakeup #instamua

A post shared by Isabelle De Vries (@isabelle.de.vries) on

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A flawless perfected base is the best way to start any editorial look 😍 Model @__amaani__ Hair by @pearlin_hairmakeupartist Base: @danessa_myricks illuminating Veil in light and attraction, vision cream cover in N6, N9 and N10, vision flush on the cheeks in ballet slipper, lux cream pallet the nudist, light works palette and Dew wet balm in clear. @sigmabeauty contour palette vision cream cover was mixed with @temptu Sb foundation in #6 Eyes: @danessa_myricks color fix in creme brûlée and lux creme nudist palette @sigmabeauty contour palette, blush palette and wicked liner, lips @nyxcosmetics_australia sable gloss @viseart cool neutral @bmartistlashes 2.0 @ohbrow.com.au @alisonjadecosmetics and @anastasiabeverlyhills brow pomade @dirty_thirties @makeup_weapons #makeupartistsworldwide #fiercesociety, #wakeupandmakeup #liptrends #makeupaholic #beautyinspiration #allmodernmakeup #blendwithtrend #temptu #temptupro #nothingisordinary #postitforaesthetic #amazingmakeupart #thebabeface #lunarimakeup #muastars #muaawsome #bestmua #sigmabeauty #topthatpose #sigmapro #perthmua #perthmakeupartist #makeupinsider #instamakeup #instamua

A post shared by Isabelle De Vries (@isabelle.de.vries) on

Yağlı görünümde anahtar; çok miktarda katman uygulamanız. İşte De Vries’in ağzından bu görünüm için gereken adımlar…


Cildinizi Hazırlayın

“Bu görünüm en çok normal veya karma ciltlere uyum sağlıyor ama tabii ki uygun cilt bakım ürünleriyle kuru ciltlerden de sonuç almak mümkün.” diyen De Vries, işe Dr. Dennis Gross Alpha Beta Peel Pad ile ciltteşki ölü derileri atıp doğal ışıltıyı çıkarmakla başlıyor. Sonrasında Garnier Moisture Bomb Sheet Mask Nem Bombası Maskesi ile cildi nemlendiriyor.

Laniege Water Sleeping Mask ürünü de nem için etkili olacaktır. Creme de La Mer gibi yoğun bir kremi baz olarak kullanabilirsiniz. Eğer daha uygun fiyatlı bir şey istiyorsanız, Weleda Skin Food harika bir muadil olacaktır.

Primer

De Vries işe aydınlatıcı bir primer kullanmakla başlıyor. Favorileri M.A.C. Strobe Cream, Danessa Myricks Prism Fx Hydrating Lotion ve d Temptu Brilliant Glow Illuminating Primer.

Fondöten

“Islak görünümlü bir fondöten mutlaka gerekli” diyen De Vries; M.A.C. Studio Face and Body ya da Temptu S/B Foundation öneriyor. Aydınlatıcılarınızı da fondöten ile birleştirebilirsiniz.

De Vries; Glossier Play’s Niteshine aydınlatıcıyı favorisi olan L’Oréal Infallible Fresh Wear ile birleştirip elleriyle uyguluyor.

Yanaklar

De Vries likit ya da krem aydınlatıcı tercih ediyor. Böylece her şey kremsi ve nemli görünüyor. “Kullandığım tek toz ürün kontür oluyor. Böylece yüzün derinliğini kaybetmiyorum.” diyor.

Glossier Cloud Paint (Puff rengi) ve Pat McGrath Skin Fetish ile Hourglass Vanish Flash Highlighting Stick‘i karıştırarak uyguluyor. Hepsini parmakları ile uygulayıp finalde köşeleri yumuşatmak için beautyblender kullanıyor.

Balm

De Vires’ın gizli sosu; elmacık kemiklerine uyguladığı Danessa Myricks Dew Wet Balm. Ekstra nem için göz kapaklarınıza da uygulayabilirsiniz. Kevyn Aucoin Glass Glow Illuminators de kullanabileceğiniz bir diğer ikonik ürün.

Mist

De Vries bu makyajı sabitleyici sprey ile tamamlıyor. Tatcha Lumnious Dewy Skin Mist kullanabilirsiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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