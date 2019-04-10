Yeni Güzellik Trendi: Yağlı Cilt Görünümü

Karşınızda sosyal medyayı sallayan yeni güzellik trendi yağlı görünüm! Aslında camdan cilt trendi ile oldukça benzese de daha doğal bir his yaratmasıyla ondan ayrılıyor.

Bu görünümün mucidi makyaj artisti Isabelle De Vries, “bu görünüm tamamen sağlıkla ışıldayan güzel bir ciltle alakalı” şeklinde açıklıyor.

Camdan cilt daha çok dolgun ve ayna efektli bir görünüm iken, yağlı görünümde (buttery skin) daha çok makyaj tekniğine odaklanmanız gerek. Camdan cilt gibi olayın daha çok cilt bakımı kısmına odaklanıp zaman kaybetmeniz de gerekmediğinden, yağlı cilt görünümü daha pratik bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

“Evet bu görünümde bildiğiniz yağdan ilham aldım çünkü onun da doğal bir ışıltısı ve şeffaflığı, doğal bir yumuşaklığı var” diyor De Vries.

Yağlı görünümde anahtar; çok miktarda katman uygulamanız. İşte De Vries’in ağzından bu görünüm için gereken adımlar…



Cildinizi Hazırlayın

“Bu görünüm en çok normal veya karma ciltlere uyum sağlıyor ama tabii ki uygun cilt bakım ürünleriyle kuru ciltlerden de sonuç almak mümkün.” diyen De Vries, işe Dr. Dennis Gross Alpha Beta Peel Pad ile ciltteşki ölü derileri atıp doğal ışıltıyı çıkarmakla başlıyor. Sonrasında Garnier Moisture Bomb Sheet Mask Nem Bombası Maskesi ile cildi nemlendiriyor.

Laniege Water Sleeping Mask ürünü de nem için etkili olacaktır. Creme de La Mer gibi yoğun bir kremi baz olarak kullanabilirsiniz. Eğer daha uygun fiyatlı bir şey istiyorsanız, Weleda Skin Food harika bir muadil olacaktır.

Primer

De Vries işe aydınlatıcı bir primer kullanmakla başlıyor. Favorileri M.A.C. Strobe Cream, Danessa Myricks Prism Fx Hydrating Lotion ve d Temptu Brilliant Glow Illuminating Primer.

Fondöten

“Islak görünümlü bir fondöten mutlaka gerekli” diyen De Vries; M.A.C. Studio Face and Body ya da Temptu S/B Foundation öneriyor. Aydınlatıcılarınızı da fondöten ile birleştirebilirsiniz.

De Vries; Glossier Play’s Niteshine aydınlatıcıyı favorisi olan L’Oréal Infallible Fresh Wear ile birleştirip elleriyle uyguluyor.

Yanaklar

De Vries likit ya da krem aydınlatıcı tercih ediyor. Böylece her şey kremsi ve nemli görünüyor. “Kullandığım tek toz ürün kontür oluyor. Böylece yüzün derinliğini kaybetmiyorum.” diyor.

Glossier Cloud Paint (Puff rengi) ve Pat McGrath Skin Fetish ile Hourglass Vanish Flash Highlighting Stick‘i karıştırarak uyguluyor. Hepsini parmakları ile uygulayıp finalde köşeleri yumuşatmak için beautyblender kullanıyor.

Balm

De Vires’ın gizli sosu; elmacık kemiklerine uyguladığı Danessa Myricks Dew Wet Balm. Ekstra nem için göz kapaklarınıza da uygulayabilirsiniz. Kevyn Aucoin Glass Glow Illuminators de kullanabileceğiniz bir diğer ikonik ürün.

Mist

De Vries bu makyajı sabitleyici sprey ile tamamlıyor. Tatcha Lumnious Dewy Skin Mist kullanabilirsiniz.