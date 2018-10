Yeni iOS Güncellemesiyle Gelecek Olan Heyecan Verici Emojiler

Apple’ın en son çıkan iOS 12.1 güncellemesi; 70 adet yeni emojiyi de beraberinde getiriyor. Yeni emojiler arasında saç, hayvanlar, yemek ve spor kategorisinde pek çok yeni güncelleme var.

Donmuş yüze ilave olarak; lama, rakun ve kuğu gibi hayvanlar da listeye eklenmiş.

Seyahat severler çanta, yürüyüş botu ve pusula gibi emojilere bayılacak!

Nazar boncuğu emojisi ve lakros sporu ise yeni emojilerin en dikkat çekenleri.

Tuzluk ve güncellenmiş bir baget emojisi de; damak tadına düşkün olanları heyecanlandıracak emojiler arasında.

Daha öncesinde içi kuru olan bagel emojis oldukça eleştirilmişti. yeni bagel emojisine lezzet takviyesi yapılmış gibi görünüyor.

Responding to complaints, Apple’s bagel emoji has been updated in the latest iOS 12.1 beta pic.twitter.com/k5l67QZldf

— Jeremy Burge 🐥 (@jeremyburge) 15 Ekim 2018