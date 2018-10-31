Yeni iOS Güncellemesiyle Gelecek Olan Heyecan Verici Emojiler

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Apple’ın en son çıkan iOS 12.1 güncellemesi; 70 adet yeni emojiyi de beraberinde getiriyor.  Yeni emojiler arasında saç, hayvanlar, yemek ve spor kategorisinde pek çok yeni güncelleme var.

Donmuş yüze ilave olarak; lama, rakun ve kuğu gibi hayvanlar da listeye eklenmiş.

Seyahat severler çanta, yürüyüş botu ve pusula gibi emojilere bayılacak!

Nazar boncuğu emojisi ve lakros sporu ise yeni emojilerin en dikkat çekenleri.

Tuzluk ve güncellenmiş bir baget emojisi de; damak tadına düşkün olanları heyecanlandıracak emojiler arasında.

Daha öncesinde içi kuru olan bagel emojis oldukça eleştirilmişti. yeni bagel emojisine lezzet takviyesi yapılmış gibi görünüyor.

Yeni emojileri denemek için sabırsızlanıyoruz!

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Doğum günün kutlu olsun @onanarzum 💐💛 #arzumonan #hbday #happybirthday
    1
  • Royal Tour’a devam eden Meghan Markle ve Prens Harry’nin doğadaki yürüyüşünden keyifli anlar...🌳Siz de hafta sonunu doğada bir yürüyüşle geçirmek istediğiniz arkadaşınızı etiketleyin!🌿 #meghanmarkle #princeharry #royaltour #kensingtonpalace #treewalk ##marieclairetr
    6
  • Marie Claire 30 yaşında!🎉 Bu özel sayının kapak yıldızı ise; güzelliği ve yüksek enerjisiyle Burcu Biricik. 30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımız çok yakında tüm bayilerde. Kaçırmayın! #marieclairetr #burcubiricik #bakmaoku #hepbenimle @burcubiricik @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan @baristeksan Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @aykutykaya Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun
    14
  • El ele, gönül gönüle biz bu topraklara vurgunuz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun. #CumhuriyeteVurgunuz #Repost from @sabanciholding
    0
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. 🇹🇷 #marieclairetr #29ekimcumhuriyetbayramı
    1
  • Sandra Bullock’un Christian Louboutin ayakkabılarının başrolde olduğu güçlü ve şık görünümüne bayıldık!💥 #sandrabullock #christianlouboutin #streetstyle #sundayfunday #marieclairetr
    8
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için