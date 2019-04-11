Yeni Nesil Süper Model Grace Elizabeth Victoria’s Secret’ın Son Meleği Oldu

Yeni nesil süper model olarak adlandırılan genç model Grace Elizabeth, Victoria’s Secret’ın bu seneki son meleği oldu!

Grace Elizabeth, kapağında yer aldığı dergileri yüksek satış rakamlarına ulaştırıyor. Sektörün en önemli internet sitesi Models.com’da ilk sıralarda yer alan Grace Elizabeth’in uluslararası görünürlüğü onun en çok tercih edilen modeller arasında yer almasını sağladı.

Lake City, Florida’da doğup büyüyen genç model Grace’in karşı konulmaz star ışığı, Guess ile yaptığı ilk çıkıştan belliydi.

Yalnızca üç yıllık model geçmişi olmasına rağmen Grace, Chanel, Karl Lagerfeld, Versace, Carolina Herrera, Hugo Boss, Max Mara, Tory Burch ve Ralph Lauren gibi dünya devi moda evlerinin kampanyalarında yer alarak moda sektöründe kalıcı olduğunu kanıtladı.

2/19/2019

Bütün bu başarıların yanı sıra Grace, sektördeki ikinci yılında BOF500 listesinde yer alarak moda dünyasındaki en etkili kişilerden biri olmaya hak kazandı.

Grace Elizabeth için bunlar sadece başlangıç!