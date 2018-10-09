Yeni Saçları İle Kate Middleton!

Kate Middleton; doğum sonrası çıktığı etkinlik turuna tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kez Prens William ile bugün Londra’da gerçekleşen Global Ministerial Mental Health Summit etkinliğine katılan Cambridge Düşesi Middleton; yeni saçları ile de ilgi odağı oldu.

Saçlarını bir ton açtıran Middleton’a bu görünümün de çok yakıştığını belirtmemiz gerek!

Middleton bu davet için daha önce giydiği bir Emilia Wickstead tasarımını tercih ederek; bir kez daha tasarruflu seçimler konusunda ilham kaynağı oldu.

Düşes gibi Prens William da geçtiğimiz yıl giydiği bir takımı giymeyi tercih etti.

Düşesin çantası Aspinal of London tasarımı.

Mücevherleri ise Mappin & Webb imzalı.