Yeni Sezonda Kalbimizi Çalan En İyi Çorap Bot Modelleri

Çorap bot trendi, sonbahar sezonunu ele geçirecek gibi görünüyor.
İşte yeni sezonda kalbimizi çalan en iyi çorap bot modelleri:
Streç Kısa Topuklu Bot
Loeffler Randall
Bu botlar ile görünümünüze biraz ışıltı katmaya ne dersiniz?
Soluk mavi
Stuart Weitzman
Bu “icy blue” tonu ile herkesi şaşırtın.
Deri ve diz üstü
Mango
En sevdiğimiz trendlerde diz üstü çizmeler, sezonun en heyecanlandıran trendi çorap bot formu ile geri döndü!
Çakmak topuk
Vetements
Artık ikonik hale gelen bu ayakkabılar hakkında konuşmamıza gerek var mı?
Örgü
CHARLES BY CHARLES DAVID
Örgü sezonu geldi derken botlardan da bahsediyoruz!
Geometrik topuklar
Schutz
Modern trendlerin vintage detaylar ile uyumuna bayılıyoruz!
Leopar
Gia Couture
Leopar bu sezon her yerde olacak!
Yüksek, çok yüksek!
Balenciaga
Özellikle mini elbiseler ile müthiş duracağına eminiz!
Beyaz
Diane von Furstenberg
Sonbahar dolabınızla harika bir kontrast oluşturacak.
Kırmızı gücü
Senso
Gigi Hadid’i bu botlar ile gördüğümüzden beri alışveriş listemizde!
Gerçek çorap görünümü
Calvin Klein
Daha spor bir görünüm için ideal.
İkonik
Yeezy
Kim Kardashian’da sıkça gördüğümüz bu botlar hakkında daha fazla konuşmamıza gerek var mı?
Klasik
H&M
Miniden uzun elbiselere; severek kullanacağınız bir klasik.