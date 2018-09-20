Yeni Sezonda Kalbimizi Çalan En İyi Çorap Bot Modelleri

 

Çorap bot trendi, sonbahar sezonunu ele geçirecek gibi görünüyor.

İşte yeni sezonda kalbimizi çalan en iyi çorap bot modelleri:

Streç Kısa Topuklu Bot

Loeffler Randall

Bu botlar ile görünümünüze biraz ışıltı katmaya ne dersiniz?

 

Soluk mavi

Stuart Weitzman

Bu “icy blue” tonu ile herkesi şaşırtın.

Deri ve diz üstü

Mango

En sevdiğimiz trendlerde diz üstü çizmeler, sezonun en heyecanlandıran trendi çorap bot formu ile geri döndü!

 

Çakmak topuk

Vetements

Artık ikonik hale gelen bu ayakkabılar hakkında konuşmamıza gerek var mı?

Örgü

CHARLES BY CHARLES DAVID

Örgü sezonu geldi derken botlardan da bahsediyoruz!

 

Geometrik topuklar

Schutz

Modern trendlerin vintage detaylar ile uyumuna bayılıyoruz!

 

Leopar

Gia Couture

Leopar bu sezon her yerde olacak!

Yüksek, çok yüksek!

Balenciaga

Özellikle mini elbiseler ile müthiş duracağına eminiz!

 

Beyaz

Diane von Furstenberg

Sonbahar dolabınızla harika bir kontrast oluşturacak.

Kırmızı gücü

Senso

Gigi Hadid’i bu botlar ile gördüğümüzden beri alışveriş listemizde!

Gerçek çorap görünümü

Calvin Klein

Daha spor bir görünüm için ideal.

 

İkonik

Yeezy

Kim Kardashian’da sıkça gördüğümüz bu botlar hakkında daha fazla konuşmamıza gerek var mı?

 

Klasik

H&M

Miniden uzun elbiselere; severek kullanacağınız bir klasik.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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