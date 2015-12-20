YENİ SEZONDA MARKS & SPENCER’IN EKLEKTİK TARZI MODERN ŞEHİR STİLİNE YANSIYOR





Stil ve kalitenin adresi Marks & Spencer, ilkbahar aylarını koleksiyonuna eklenen yepyeni parçalarla karşılıyor. Zengin dokular, doğadan desenler ve toprak tonlarının hakim olduğu yeni koleksiyon şık kombin alternatifleri sunuyor.

Alışveriş deneyimini tek çatı altında sunduğu zengin koleksiyonlarıyla farklı kılan Marks & Spencer’da her tarza uygun bir alternatif bulmak mümkün. Bahar koleksiyonlarına yeni eklenen parçaların dokularındaki zenginlik, doğal desenler ve toprak tonlarıyla bütünleşerek pek çok parçayla kombin imkanı sunuyor.

Marks & Spencer İlkbahar Kadın Koleksiyonu

Marks & Spencer dünyası, ilkbaharın gelişini çiçek desenleri ve pastel tonları ile kutluyor. Marks & Spencer’ın yeni ve dinamik tarzıyla dikkat çeken üst giyim ürünleri arasında gömlekler, kol ve bel detaylarıyla dikkat çeken bluzlar, çarpıcı ayrıntılarla hareket kazanmış ve her tarz ve kesime uygun denimler, göz alıcı tonlarda ceketler ve hırkalar mevcut.

Pantolon çeşitlerinde kesim ve tarz olarak da iddialı olan Marks & Spencer’ın en dikkat çekici ürünlerinden biri ise kalça ve basenlere şekil vererek ince bir görünüm sağlayan “Sculpt & Lift” Jean. Özel kumaş teknolojisi ve yine özel tasarlanmış arka cepleriyle “Sculpt & Lift” Jean, mükemmel bir görünüm için ideal. Marks & Spencer’ın günlük denim modellerinin yanı sıra pek çok farklı kesimde sunulan kumaş pantolonları da ofis şıklığına ihtiyaç duyulduğunda gardırobun olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Marks & Spencer’ın İlkbahar Kadın Koleksiyonu, giyimin yanı sıra son moda aksesuarları ve çantalarıyla dikkat çekiyor.

Marks & Spencer İlkbahar Erkek Koleksiyonu

Erkek giyimde çok tercih edilen özellikli ürünleriyle tanınan Marks & Spencer, bu ilkbaharda beylere yepyeni bir denim modeliyle merhaba diyor: “Travel Jean”. Tüm gün hareket edenlerin özlediği konforlu kalıbıyla dikkat çeken Travel Jean, özel kumaş yapısı sayesinde hem seyahatlerde hem de gün boyu uzun süreli kullanım için büyük konfor ve rahatlık sağlıyor.

Marks & Spencer’in İlkbahar Erkek Koleksiyonu’nda yer alan trikolar, kareli desenlerde gömlekler, günlük iş yaşamının kurtarıcısı takımlar, her kombinin üstüne uyum sağlayabilecek ceket ve dış giyim koleksiyonu, kalitesini ve tarzını ilkbaharda da konuşturmaya devam edecek.

