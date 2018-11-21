Yeni Sezondan Hayvan Desenlerinin Başrolde Olduğu Ayakkabı Modelleri

2018-19 Sonbahar / Kış sezonunu etkisi altına alacak ayakkabı trendlerinden biri de hayvan desenli modeller.

Leoparın önderliğindeki hayvan desenleri artık geniş seçenekleri ve farklı renkleriyle karşımızda.

İşte yeni sezondan öne çıkan hayvan desenlerinin başrolde olduğu ayakkabı modelleri.

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Bot, ATTICO

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Bot | AQUAZZURA/ BEYMEN

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Bot, SANDRO

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Bot, ELLE

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Terlik, SOBE

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Ayakkabı, İNCİ

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Ayakkabı, REJINA PYO

Beraber Kullanın

Leopar paltolarla her zaman daha şık ve dikkat çekici görünün.

Palto, FOREVER NEW

Çanta, ALEXANDER WANG/ BEYMEN

Elbise, NOCTURNE