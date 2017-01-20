YENİ SWAROVSKI REMIX COLLECTION İLE IŞILTI MAKSİMUM ÇOK YÖNLÜLÜKLE BİRLEŞİYOR





Swarovski’nin 2017 Sonbahar Kış koleksiyonunun odak noktası olan Swarovski Remix Collection’un temelinde bireysel tarzınızı kutlamak yatıyor. Swarovski Remix Collection yenilikçi bir adımla takı oyununu yeniden tanımlıyor ve bu sayede kişiselleştirmenin sonsuz olanaklarını ortaya çıkarıyor. Çok yönlülüğün sınırları milyonlarca kombinasyon oluşturup tarzınıza ışıltı katmanızı sağlıyor. Eklenebilir parçalar özel görünmez mıknatıslı kapamaları sayesinde, tam tur kolyeler, tasma kolyeler, çift veya tek sarmalı bileklikler ve uzun zincir kolyeler gibi ışıltılı takılar oluşturmanın ve kullanmanın yeni yollarını ortaya çıkarır.

Swarovski’nin Yaratıcı Direktörü Nathalie Colin yeni koleksiyon hakkında şunları söyledi: “Swarovski tüm kadınlara hitap eden bir markadır dolayısıyla tasarımlarımı oluştururken zamansız klasik ve kadınsı romantik gibi bireysel tarzlara, sıra dışı kadınlara ve görkemli moda tutkunu kadınlara hitap ediyorum. Yeni Swarovski Remix Collection, Swarovski takılarının tüm kadınlara hitap ettiğini gösteren ışıltılı bir koleksiyon. Bu ezber bozan koleksiyon, çok yönlü ve kişiselleştirilebilir konseptiyle bizleri kendi tarzımızı ve tavrımızı ifade etmeye çağırıyor. Sonuçta Swarovski takısının temelinde olağanüstü bir vurguyla tamamlanan modern bir ihtişam yatmaktadır.”

Dizilerin sınırları Swarovski’nin benzersiz çok yönlülüğünü yansıtırken, koleksiyonda koruyucu Hamse eli, dört yapraklı yonca ve nazarlık gibi birçok farklı simge ile oyuncu emojiler, zarif inciler ve klasik kristal tasarımlar da yer almaktadır.

Bu çeşitlilik, modern kadının romantik veya rock fark etmeksizin tarzının farklı yönlerini ifade etmesini ve her zaman ışıldamasını sağlıyor.



