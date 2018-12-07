Yeni Tanıştığınız İnsanların İsimlerini Hatırlamakta Zorlanıyor Musunuz?

 

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Sosyal yaşantınızda yeni tanıştığınız insanların isimlerini hatırlamakta zorlanıyor musunuz? Veya işiniz gereği sürekli birileriyle tanışıyor ancak isimlerini aklınızda tutamıyor musunuz? Bu konuda size yardımcı olacak bazı önerilerimiz var.

Bu unutkanlığın nedenini hiç düşündünüz mü? Aslında cevap basit: İnsanlar çoğu zaman biriyle tanışma anında karşılarındaki kişinin ismini dinlemiyor. Belki aklınızda o an başka bir şey olduğundan belki de yeterince odaklanmamaktan hatta belki de heyecandan karşımızdaki kişinin ismini tam anlamıyla dinlemediğimiz için sonra unutuyoruz.

İsimleri hatırlamak için yapmanız gereken ilk şey tanışma sürecinde dikkatinizi o ana vermek olacak. Bu özellikle işle ilgili bir tanışma ise ana odaklanan profesyonel duruşunuz dikkat çekecek ve takdir toplayacaktır, emin olabilirsiniz.

Eğer tanıştığınız kişinin isminde bir başkasını da tanıyorsanız onunla ilişkilendirin. Böylece o kişiyi bir sonraki görüşünüzde aklınıza ilişkilendirdiğiniz tanıdığınız gelecek ve ismini hatırlayabileceksiniz.

Bir başka yol ise fonetik olarak uyumlu veya kafiyeli sözcüklerle o isimleri bağdaştırmak. 

Ayrıca karşınızdaki kişinin fiziksel özelliklerinden birkaçına dikkat etmenizi öneriyoruz. “Esmer X, sarışın X, yeşil gözlü X” gibi isimlerle yaratacağınız tamlamalar zihninizde daha tanımlayıcı olacağından hatırlanmaları da kolaylaşacak.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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