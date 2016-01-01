YENİ YIL COŞKUSUNU HILTON İSTANBUL BOSPHORUS’DA YAŞAYIN!





Hilton İstanbul Bosphorus, 2018 yılına eğlenceli bir başlangıç yapmak isteyenleri birbirinden farklı yılbaşı programları ile ağırlayacak. Aradığınız ister balo salonunda zarif bir kutlama, ister Boğaz manzarasına karşı ziyafet ya da Bollywood tarzı parti olsun; bu yılbaşı unutulmazlar arasındaki yerini alacak.

İstanbul’un simgesi Taksim’e yürüme mesafesinde yer alan Hilton İstanbul Bosphorus, 2018 yılına eğlenerek girmek isteyenlere çok özel yılbaşı programları sunuyor. Boğaz manzarasına hakim restoranları Bosphorus Terrace ve Dubb Indian Bosphorus, Hilton asaletinin simgesi Balo Salonu ve hem Boğaz’ın hem de bahçelerin tadını çıkarabileceğiniz Veranda Bar & Terrace’ı ile Hilton İstanbul Bosphorus bu yıl da her zevke hitap ediyor.

Yeni yıla asil bir başlangıç

Şehrin en şık balo salonlarından birine sahip olan Hilton İstanbul Bosphorus’un yeni yıl balosunda eğlence Şadırvan A Salonu’nda enfes kanepeler ve şampanya eşliğinde başlıyor. Yeni yıl kokteyllinin ardından gecenin büyüsü Balo Salonu’nda devam ediyor. Canlı orkestra eşliğinde şeflerin özel olarak hazırladığı 6 çeşit yemekten oluşan gala menüsü ise yeni yıla şık bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Canlı müzikle başlayacak ve daha sonrasında gece 02:00’ye kadar DJ eşliğinde eğleneceğiniz bu performansın fiyatı ise kişi başı 750 TL.

Bosphorus Terrace’ta samimi bir kutlama

Hilton İstanbul Bosphorus, Bosphorus Terrace’ta zengin açık büfesi ve canlı müzik performansıyla misafirlerine benzersiz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Sevdiklerinizle rahat ve eğlenceli bir ortamda yeni yılı kutlamak için en ideal seçeneklerden biri olan mekan, eşsiz boğaz manzarası ve DJ performansı ile de yeni yılı özel kılacak. Yeni yıla özel açık büfe menünün fiyatı ise 600 TL.

Etnik bir yeni yıl deneyimi: Bollywood parti!

Hilton İstanbul Bosphorus’un Hint mutfağının leziz yemekleri ve Hindistan ruhunu İstanbul’a taşıyan restoranı Dubb Indian Bosphorus, yeni yıla farklı bir kültürü deneyimleyerek girmek isteyenleri bekliyor. Hilton İstanbul Bosphorus’un, 9’uncu katında bulunan, muhteşem Boğaz manzaralı Dubb Indian Bosphorus, Şef Vinod Kumar Chouhan’ın leziz Hint yemeklerini Bollywood partisi ve tribal dans performansları ile süsleyecek. Bu özel gece boyunca dileyen misafirler Hint kınası ile kendine çok özel desenler de çizdirebilecekler. Dubb Indian Bosphorus Yılbaşı Partisi ise kişi başı 465 TL.

Eğlencenin doruğunda bir teras partisi

Yılbaşını daha samimi bir ortamda geçirmek isteyenlere canlı perküsyon şov, kokteyl ve limitsiz yerli içki eşliğinde Veranda Terrace güzel bir alternatif olacak. Boğaz’ın ve otelin bahçelerinin harika manzarası eşliğinde kutlayacağınız yeni yıl unutulmazlar arasındaki yerini alacak.

Çocuklar için Yılbaşı Eğlencesi

Hilton Istanbul Bosphorus’da 4-12 yaş çocuklar için açık büfe yemek ve eğlenceli aktivitelerden oluşan yıl başı programı da mevcut. Minikler için ; palyaço, yüz boyama, eğlenceli balonlar ve çizgi film izleme gibi aktiviteler düşünüldü. Ayrıca otelin Neptüne salonu bebek bakıcısı eşliğinde dinlenme ve uyku odası olarak düzenlenecek. Bu keyifli etkinliği kişi başı fiyatı ise 165TL.

Hilton İstanbul Bosphorus, Noel ruhunu yaşamak isteyen yerli ve yabancı misafirlerini de unutmadı. Noel’e özel dekoru ve müzikleriyle Bosphorus Terrace’ta 24 Aralık gecesi gerçekleşecek olan Noel akşam yemeği ve 25 Aralık günü gerçekleşecek Noel Brunch’ı bu özel dönemi kutlamak isteyen misafirlerini bekliyor.

Konaklama

Eğlenceli kutlamaların ardından 2018 yılına Hilton İstanbul Bosphorus’un rahat ve konforlu odalarında girmeye ne dersiniz? Konaklama paket fiyatları otelin boğaz manzaralı odalarında yeni yılın ilk kahvaltısı ile birlikte iki kişi için sunulmaktadır. Bosphorus Terrace gala yemeği & konaklama paketi kahvaltı dahil 390 Euro + % 8 KDV; balo salonu gala yemeği & konaklama paketi kahvaltı dahil 440 Euro + % 8 KDV olarak fiyatlandırılmaktadır.



