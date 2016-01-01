YENİ YILA CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA’NIN EŞSİZ MİMARİSİ, KUSURSUZ HİZMETİ VE MUHTEŞEM YONCA LODİ KONSERİ İLE BAŞLAYIN..





CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA, LÜKS TATİL ANLAYIŞI, MUHTEŞEM YILBAŞI PROGRAMI İLE UNUTULMAZ BİR DENEYİM SUNUYOR..

Cornelia Diamond Golf Resort &Spa’da, kusursuz hizmet, eşsiz bir tatil, muhteşem Yonca Lodi konseri, sürpriz yılbaşı çekilişi ve çocuklar için özel yılbaşı programı ile yeni yıla unutulmaz bir başlangıç yapacaksınız. Adım attığınız anda ihtişamlı ve özgün mimarisi ile büyüleneceğiniz Cornelia Diamond Golf Resort & Spa’nın sıcak, etkileyici atmosferi ile geniş ve konforlu odaları, 29 Aralık’dan itibaren başlayan 4 günlük zengin yılbaşı programı; sizi, keyifli bir yılbaşı tatiline davet ediyor.

Crassula Spa’nın sunduğu zengin bakımlar ile yenilenebileceğiniz Cornelia Diamond Golf Resort Spa’nın yılbaşı programında dans gösterileri, canlı müzik, piyano resitali, yılbaşı gecesi gala yemeği, geleneksel “Cornelia Yılbaşı Çekilişi” ve “Yonca Lodi” konseri yer alıyor.

Bu yılbaşı kendinizi “Lüks”, “Prestij”, “Eğlence” ve “özel bir bakım” ile ödüllendirmek istiyorsanız Cornelia Diamond Golf Resort Spa’nın 4 gün 4 gece boyunca size sunacağı eşsiz yeni yıl programı tam size göre. Cornelia Diamond Golf Resort Spa’ya adım attığınız anda sizi karşılayan güler yüz ve göz alıcı mimari, odanıza yerleştiğinizde hissedeceğiniz “lüks” ve “konfor”, ilerleyen saatlerde ne kadar özel bir yılbaşı gecesi geçireceğinizin başlangıç noktası oluyor. 29 Aralık’da başlayan ve tek geceden 4 geceye kadar farklı konaklama seçeneği sunan Cornelia Diamond yılbaşı programı, gün boyu sizi eğlence ve dinlenceye davet ediyor. Dilerseniz, Crassula Spa’nın birbirinden iddialı ve zengin bakım, masaj ya da anti-aging programlarından seçimlerinizi yaparak yeni yıl için kendinizi şımartabilirsiniz. Yılbaşı gecesinde ise, hayallerin ötesine taşınan eğlence ve muhteşem Yonca Lodi konseri sizi bekliyor olacak.

29 Aralık -01 Ocak tarihleri arasında her akşam 18.00’da “Piano Resitali” ile başlayan unutulmaz tatiliniz, Cornelia Diamond Golf Resort Spa’da dans gösterileri, DJ performans, canlı müzik ve disco gibi onlarca farklı eğlence seçeneği ile devam edecek. 31 Aralık gecesi ise önce “Yeni Yıl Kokteyli” ile geceye hazırlanacak, daha sonra gala yemeği ardından unutulmaz bir “Yonca Lodi” Konseri, oryantal dans gösterisi, yeni yıl çekilişi ve disco’da yılbaşı partisi ile dolu dolu bir eğlence yaşayacaksınız.

AİLECE YILBAŞI, CORNELIA DIAMOND’DAN ÇOCUKLARA ÖZEL YILBAŞI PROGRAMI

Cornelia Diamond Golf Resort Spa, ailelerin keyifle bir yılbaşı gecesi geçirebilmeleri için çocuklara özel ayrı bir program hazırladı. Sizler eğlenirken çocuklarınız için birbirinden özel ve eğlenceli programlar onlara da yılbaşı coşkusunu sonuna kadar yaşatacak. Çocuklar için yılbaşına özel hazırlanan “Açık Büfe”nin ardından Mini Disco’da eğlenceye başlayacak olan çocuklar, 21.00’da ki “Mini Show” ve hemen ardından “Mini Bingo” ile yeni yıl coşkusunu doya doya yaşayacaklar. Küçük misafirler için en büyük sürpriz ise unutulmaz bir deneyim sunacak olan “Sihirbaz Gösterisi” olacak. Mini Bingo’da kazanılan hediyelerin dağıtımının ardından özel sürprizlerle mutlulukları katlanacak olan çocuklar da en az aileleri kadar çok eğlenecekler.

Siz de yeni yılda “Prestijli” bir yılbaşı programı ile kendinizi “Lüks” ve “Konforla” şımartmak için Cornelia Diamond Golf Resort & Spa’da yerinizi ayırtın.

