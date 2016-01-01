YENİ YILA GERİ SAYIM BONPRIX’DE BAŞLIYOR!





İster evinizde ailenizle ve dostlarınızla ister şehrin eğlenceli partisinde; yeni yıla nerede girecek olursanız olun, öncesinde internetin en zengin giyim markası bonprix.com.tr’ye mutlaka göz atın! Bu sezon dantel, taş, payet, püskül detaylı giysiler, ışıltılı kumaşlarıyla büyüleyici bir görünüm sunuyor. Elbiselerde miniler, bluzlarda derin V yakalar ön plana çıkarken, metalik etekler ve gold pantolonlar da yılbaşı gecesine renk katıyor. Üstelik bonprix’nin yılbaşı koleksiyonundaki seçili ürünler, yalnızca üç günde adrese teslim ediliyor.

İnternetin en zengin giyim markası bonprix.com.tr’nin özel koleksiyonuyla kadınlar yeni yıla kusursuz bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Dantel, taş, payet ve püskül detaylarının hakim olduğu elbiselerde siyahın yanı sıra, krem ve pembe altın renkleri dikkat çekiyor. Derin V yaka bluzlar ise, metalik etekler ve gold rengi pantolonlar ile kombinlenerek feminen ve zarif bir görünüm sunuyor. Üstelik yılbaşı gecesi programına son anda karar verenler dahi bu yıl ‘ne giyeceğim’ diye düşünmüyor çünkü koleksiyondaki seçili ürünler yalnızca üç günde adrese teslim ediliyor.

Her yaşa, bedene ve bütçeye hitap eden bonprix.com.tr’de, kolları cut-out, siyah mini Dantel Detaylı Ribana Elbise 149,99 TL; yuvarlak yaka, son moda volanlı Işıltılı Kolsuz Bluz 59,99 TL; ön ve arka kısmı V yaka, omuzları pencere detaylı Abiye Şifon Elbise 129,99 TL; yakası transparan, kolsuz Taşlı Aplikasyon Detaylı Elbise 349,99 TL; göğüs dekoltesinde zarif bir tül bulunan, kalem etek kesimli Taşlı Gece Elbisesi 179,99 TL; ışıltılı ve büyüleyici bir görünüm sunan, pembe renkte Payetli Abiye Elbise 239,99 TL; derin V yaka, uzun kollu Dantel Volanlı Elbise 249,99 TL; beli ince gösteren tasarımı ve derin göğüs dekoltesiyle çarpıcı Kuşaklı Tulum 169,99 TL; zarif düğmeli ve fermuarlı Işıltılı Elbise 189,99 TL; vücut hatlarına vurgu yapan, derin V yaka Püsküllü Elbise 199,99 TL; modern etek ucu tasarımıyla dikkat çeken İki Katlı Görünümde Bluz 49,99 TL; zımba detaylı Payetli Tayt 89,99 TL; etkileyici dekoltesi ile göz alıcı Işıltılı Askılı Bluz 49,99 TL; şifon detaylı, yuvarlak yaka, Melek Kanadı Baskılı Bluz 79,99 TL; yan kısımları yırtmaçlı, altın rengi Işıltılı Palazzo Kesim Yüksek Bel Pantolon 49,99 TL; pembe altın renkte, V yaka Metalik Plise Bluz 104,99; astarlı ve suni deri kaplamalı Dantel Etek 144,99 TL; yuvarlak yaka, metal fermuarlı Straz Taşlı Sweat Ceket 139,99 TL’ye satışa sunuluyor.



