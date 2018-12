Yeni Yılda iPhone XR ile Çocuklarınızın Unutulmaz Fotoğraflarını Çekmenin İpuçları

Bugünlerde hemen hepimizin elinde bir akıllı telefon var ancak çarpıcı fotoğraflar çekmek için bazı ufak ipuçları çok daha dramatik kareler yakalamamızı sağlayabiliyor. Siz de elinizdeki iPhone’la harikalar yaratmak istiyorsanız bu satırları okumaya devam edin. 2 kız çocuğu annesi olan yaşam tarzı fotoğrafçısı Erin Brooks (@ErinBrooks), iPhone XR ile yılbaşı fotoğrafları çekmeye ilişkin favori ipuçları ve püf noktalarından bazılarını bizlerle paylaştı. Çoğu anne ve baba gibi, o da iki harika kızının en güzel anlarını fotoğraflamak için iPhone’unu kullanıyor.

Yılbaşı fotoğraflarında öne çıkan en önemli nokta atmosferdir. Yılın son derece renkli ve ışıklı, sıcak ve parlak bu döneminde, dünyanın birçok yeri aslında soğuk ve karanlıktır. Bu yüzden çoğu yılbaşı fotoğrafı iç mekanda çekilir. Loş ışık, yapay ışık ve yılbaşı döneminin birbiriyle yarışan ışıkları biraz zorlayıcı olabilir ama iyi bir çekim yaptığınızda bütün bunlar birlikte yılbaşına özel, sıcak bir duyguyu yansıtabilir. iPhone XR’ın sahip olduğu daha hızlı diyafram sayesinde, Portre Modu’nu kullanarak loş ışıkta canlı fotoğraflar yakalamak şimdi hiç olmadığı kadar kolay.

İşte Erin’in kendi yorumlarıyla paylaştığı ipuçları:

1. İpucu: Tavan Lambalarını Kapatın

Yapay tavan ışıkları, şöminedeki ateşin ışığı veya ışıklı ipler gibi birbiriyle yarışan iç mekan ışıklarının bulunduğu bir alanda fotoğraf çekerken, farklı ışık sıcaklıkları ve yönleri nedeniyle renk sıcaklığının fazlasıyla düşük ya da yüksek olmadığı bir kare yakalamak çok zor olabilir. İster gece ister gündüz olsun ve hangi kamerayı kullanırsam kullanayım, iç mekanda fotoğraf çekerken neredeyse her zaman tavan lambalarını kapatıyorum. Sıcaklık sorununun yanı sıra, tavandan doğrudan yansıyan ışık yüzlere hoş olmayan gölgeler de düşürebiliyor. (Harici flaş kullanmak gölgeleri doldurarak bu sorunu ortadan kaldırabilir. Ancak çok deneyimli değilseniz flaş kullanmak da bir o kadar zorlayıcı olabilir ve uzun kurulumlar gerektirebileceği için fotoğraflamak istediğiniz anı kaçırmanıza yol açabilir.)

Gündüz çekim yapıyorsanız, doğal ışık alması için süjenizi yüzü pencereye dönük olacak şekilde yerleştirin. Ekranda süjenizin yüzüne dokunup pozlamayı artırdığınızda güzel, doğal ve hoş görünümlü bir ışık elde edebilirsiniz. Ortam karanlıksa, süjenizi aşağıdaki fotoğrafta görülen ışıklarla süslenmiş bir ağaç gibi bir ışık kaynağına bakacak şekilde yerleştirin ve yine yüzüne dokunarak pozlama ayarı yapın.

Bütün bunları yaptığınızda bile fotoğrafınızdaki renk / beyaz dengesi biraz maviye kayabilir. Bu sorunu kolayca düzeltebilirsiniz: iPhone’da yerleşik olarak bulunan düzenleme araçlarını kullanarak fotoğrafınıza sıcaklık (sarı renk) ekleyin (sağ üst köşedeki Düzenle düğmesine dokunun, sol tarafta küçük bir saate benzeyen, alttan üçüncü simgeye dokunun, Renk seçeneğine dokunun ve fotoğrafınızın rengi daha soğuk hale getirmek için sola, daha sıcak hale getirmek için sağa kaydırın). İsterseniz beyaz dengesini değiştirmek için dilediğiniz sayıda düzenleme uygulaması kullanabilirsiniz. Fotoğrafta beyaz olması gerektiği halde mavi görünen her şeyin rengi beyazlaşana (veya fotoğrafınızda daha sıcak bir görünüm istiyorsanız krem rengi olana) kadar düğmeyi kaydırarak ayarlayın. Rengin fazla sıcak olmaması için her zaman cilt tonuna dikkat edin!

Ayrıca fotoğraflardaki renk ayarını yapmanıza yardımcı olacak da birçok uygulama mevcut. Beyaz ayarını yapmak için Lightroom Mobile, ya da Snapseed ve Filmborn gibi uygulamaların tümü renk ayarında size yardımcı olacaktır.

Hiçbir şey başarılı bir sonuç elde etmenizi sağlamadıysa ve renkler çok dengesizse, fotoğrafınızı siyah beyaza dönüştürmek bütün bu mücadeleye son verir, fotoğrafın ışığına ve duygusuna odaklanarak bambaşka bir görünüm yaratır. Üstelik her zaman klasik niteliğindedir!

2. İpucu: Karanlığın Yarattığı Dramatik Etkiden Yararlanın

Ortam karanlıksa ışıkla ve ışığın yokluğuyla yapılabilecek birçok ilginç şey var. Işığın patlamaması (parlak noktalardaki detayların yok olmaması) için ilk yapmanız gereken, pozlamayı elinizdeki ışık kaynağına göre ayarlamaktır. Karanlık bir ortamda pozlamayı ışığa göre ayarladığınızda anında dramatik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Açıya da dikkat edin. Açınızı aşağı veya yukarı taşıyarak yer, masa veya resim çerçevesi gibi bir yüzeyde oluşan yansımadan daha fazla ışık alıp alamayacağınıza bakın. Beklenmeyen ışık, her zaman görsel olarak ilgi çekici bir etki yaratır.

Mini ipucu: Fotoğraf çekmek için gereken düzenlemeleri yaparken açınıza dikkat edin. Deklanşöre basmadan önce, arka plandaki duvarların, resim çerçevelerinin, ağaçların ve bunun gibi şeylerin eğri durmadığından emin olun.

iPhone XR yüz tanıma özelliğine sahip olduğu için şimdi Portre Modunda ışık dizisi gibi nesnelerin arasından çekim yaptığınızda, tıpkı bir DSLR fotoğraf makinesinde olduğu gibi, süjenizin yüzü netleniyor. Bu avantajdan yararlanın ve yüze ışık tutarak veya yanan mumlar ya da ışıklandırılmış ağaç dalları arasından fotoğraf çekmeyi deneyin: Yüzü kadrajlayın, süjenin ışık almasını sağlayın ve hem eğlenceli hem de ilgi çekici fotoğraflar yaratın.

Yukarıdaki fotoğrafta, iPhone XR’ın ayarlanabilir bokeh özelliğini de kullandım ve “Düzenle” düğmesine dokunup diyaframı f1.8 ayarına getirerek arka plana ekstra fluluk ekledim. Böylece fotoğraftaki dramatik etki arttı ve odak noktası daha güçlü bir şekilde süjemin yüzüne taşındı. Ayarlanabilir bokeh özelliği, portre modunda çekilen bir fotoğrafın görünümünü ve duygusunu değiştirmek için mükemmel bir araç.

Kimi zaman daha fazla olmakla birlikte, karanlıkta çekilen fotoğraflarda gren görülür. Bu bir sorun değildir. Gren fotoğrafa daha fazla duygu katar, film gibi görünmesini sağlar, doku ve hayat verir. Fotoğrafınızdaki gren miktarından memnun değilseniz fotoğrafı siyah beyaza dönüştürmeyi deneyin. Gren siyah beyaz fotoğraflarda çok farklı ve doğal görünür.

3. İpucu: Yaratıcılığınızı Konuşturun

Karanlıkta fotoğraf çekmek, ışık kaynağınızın sınırlarıyla oynarken ve ışığı ilginç şekillerde kullanmayı öğrenirken yavaş pozlamayla denemeler yapmanıza imkan tanır. Işıkla boyama tekniğini deneyin: Süjenizin elinde bir fener, ışıklı ip, hatta dış mekandaysanız ve güvenliyse bir maytap tutmasını sağlayın. Süjeniz bu nesneyi hızla hareket ettirirken fotoğrafınızı çekin. Bu sihirli teknikte fotoğrafı çekene kadar elde edeceğiniz sonucu bilmezsiniz! Ve küçük çocuklar, bu eğlenceli fotoğraflarda yer almaya özellikle istekli olurlar.

Bir başka eğlenceli ve yaratıcı numara da özellikle netleme yapmadan fotoğraf çekmektir. iPhone’un otomatik netleme özelliği çok güçlü olduğu için bunu başarmak biraz zordur ve netleme yapmadan fotoğraf çekmenizi manuel olarak sağlayacak bir uygulama kullanmanız gerekir. Bu da denerken eğleneceğinizden emin olduğum bir efekt!

4. İpucu: Duyguları Fotoğraflayın

Yılbaşı döneminin kalbinde sevgi ve birliktelik yatar. Yılbaşı fotoğrafları da bu duyguları ve onların yarattığı sıcacık atmosferi yansıtmayı amaçlar.

Bu atmosferi görsel olarak ifade etmek için dramatik ışıklar kullanmanın yanı sıra, battaniyelere sarınmak, sıcak çikolata, şöminedeki ateş, yılbaşı desenli pijamalar ve yılbaşına renk katan diğer her şey de yılın bu dönemini tam anlamıyla yansıtır. Bütün bunları kucaklayın! Genellikle kızlarıma bir fıkra anlatıp veya birer fincan sıcak çikolata verip ardından olanları fotoğraflarım. En sevdiğim fotoğraflar arasında kameraya bakıp gülümsedikleri kareler değil, birbirleriyle etkileşim içindeyken yaşadıkları samimi duyguları fotoğraflayabildiğim resimler yer alıyor. Bu fotoğraflar her seferinde kusursuz olmuyor. Ama benim için her biri mükemmel ve sonuçta önemli olan da bu.

Dramatik etkilerden yararlanın, ışığı bir araç olarak kullanın, bütün kalbinizle anı yakalayın ve cebinizdeki o muhteşem kamerayla harika anılar yaratarak yılbaşı döneminin keyfini yaşayın.