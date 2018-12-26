Yeni Yılda Saçlarınız Toni&Guy Glamour Serisi ile Işıldasın

TONI&GUY Saç Bakım ve Şekillendirme Ürünlerinin “Glamour Koleksiyonu” ile, yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde ışıltıyı bir güç haline getirin!

Bu kış, geçmiş yılları referans alıp üzerine modern eğilimleri katan bir trend ile karşı karşıyayız. 60’ lı ve 70’ li yılların hacimli saçları ve kadınsı tavrı yükselişe geçiyor. Sezonun glamour kadını, saçını yapmak için harcadığı her dakikanın buna değer olduğunu düşünüyor.

Hacimli, ışıldayan saçları gösterişli tarzı ile bütünleştiğinde, ortaya çıkan sonuç ise; sofistike, göz kamaştıran ve kendinden emin bir kadın.



Serum Drops – Işıltı Verici & Elektriklenmeye Karşı Koruyucu Serum



Saçlarınızda oluşan elektriklenme ve uçuşmayı engellemeye yardımcı olur. Tek bir dokunuşla, saçınızın daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Saçınızın uzunluğuna göre gerekli miktardaki serumu avuç içinizde yayarak, saç diplerinize gelmeyecek şekilde eşit bir biçimde uygulayın.



Spritz & Shine Liquid Mousse – Işıltı Verici Şekillendirici Köpük



Işığı, saçın dibinden ucuna kadar her noktasında yansıtarak,doğal parlaklıkta bir görünüm oluşturmanıza yardımcı olur. Havlu ile nemi alınmış saçınıza, diplerinden uçlarına doğru uygulayın. Isı veren bir şekillendirici yardımı ile dilediğiniz şekli verin.



Moisturising Shine Spray – Nemlendirici ve Parlaklık Verici Sprey



Özel olarak geliştirilmiş formülü ile saçların ışıltılı, canlı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Kuru saçlarınıza püskürtün ve tüm saçınıza eşit bir şekilde uygulayın.



Firm Hold Hairspray – Yüksek Tutuşlu Saç Spreyi



Saçınızın şeklini gün boyu koruyarak, yoğun sabitleyici bir tutuş sağlar. Elektriklenmeye ve nemli havaya karşı saçı korur. Kuru şekillendirilmiş saçınıza, kısa püskürtmeler halinde uygulayın.

