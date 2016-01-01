YENİ YILI KUSURSUZ BİR GÖRÜNÜMLE KARŞILAMANIN SIRRI COSMED’DE!

2018 için geri sayım başladı. Yılbaşı gecesi için kıyafetiniz hatta planlarınız hazır ancak cildinizi nasıl hazırlayacağınız hala büyük bir soru işareti ise COSMED’in önerilerine kulak verin. COSMED’in 6 muhteşem ürünü ile yeni yıla göz kamaştırarak girebilir, ışıltınızla gecenin yıldızı olabilirsiniz…

Koskoca bir yıl daha geride kalmak üzere… Yılbaşı ağaçlarının renkli ve neşe saçan ışıkları etrafın yanı sıra ruhumuzu da sarıp sarmaladı. Ruhumuzun ışıltısını cildimize yansıtmak, bir yaş almış olarak değil de gençleşerek girmek hepimizin hayali. İşte bu noktada her yaşa ve cilt tipine uygun geliştirdiği ürünleriyle tüm ihtiyaçlara yanıt veren COSMED, muhteşem ürünleri ile 6 adımda yılbaşında kusursuz görünmenin sırlarını veriyor!

Güzellik temizlik ile başlar

Sağlıklı ve taze bir cilde sahip olmanın yolu cildi temizlemekten geçiyor. Cildin ölü hücrelerden, makyaj, çevre kirliliği gibi etmenlerden ve siyah noktalardan arındırılması büyük önem taşırken,

cilt tipine uygun ürünler kullanmak da ışıl ışıl görünümün anahtarlarından. COSMED ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici’nin enzim peeling etkisiyle cildi arındırarak tüm bu problemleri çözerken, su ile aktif hale gelen bitkisel enzim yapısı sayesinde cildin daha pürüzsüz ve aydınlık olmasını destekliyor. Lekeli ciltlerin sonuç almasında oldukça etkili olan ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici, hassas ciltler dışında tüm cilt tiplerinde kullanılabiliyor.

Cilt detoksu ile yağlı görünüme veda edin

Parlayan ve yağlı bir cilt rahatsız edici olmasının yanı sıra makyaj uygulamaları için de hiç elverişli değil. Yılbaşı gecesi makyajının kusursuz olmasını kim istemez ki? COSMED COMPLETE BENEFIT Matlaştırıcı Soyulabilen Maske, cildin yağ, ölü hücreler ve kirden arındırılmasını sağlarken, gözeneklerin sıkılaştırılmasına, sebum salgısının dengelenmesine ve cildin mat bir görünüm kazanmasına da yardımcı oluyor. Maskenin içeriğindeki deniz algleri, cildin yenilenme sürecinde nem ve mineral kaynağı görevini üstlenirken, cildin detoks yapmasına ve yatışmasına da destek oluyor ve cildi mükemmel bir görüntüye bir adım daha yaklaştırıyor.

Cildiniz S.O.S. verirse endişelenmeyin

Malum, Aralık ayındayız; soğuk hava, rüzgar gibi dış etkenler cildin hassasiyetini artırıyor, kızarıklıklara ve tahrişe neden oluyor. COSMED, bu soruna ULTRASENSE Yatıştırıcı S.O.S Krem Jel ile çözüm sunuyor. Organik keten tohumu özleri ve citrus meyvelerinden oluşan kompleks yapısıyla özellikle sıcak-soğuk değişimleri, dermatolojik operasyonlar, epilasyon, depilasyon sonrasında ortaya çıkan hassasiyet durumlarında cildin anında yatıştırılmasına yardımcı oluyor. Cildin uzun süreli nem ihtiyacını da karşılayan Yatıştırıcı S.O.S Krem Jel, cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak pürüzsüz ve yumuşak bir etki sağlıyor.

Son dakika sivilceleri kabusunuz olmasın

Önem verdiğimiz günlerde adeta bizi çileden çıkarmak için yoğun mesai harcayan akneler, yılbaşı gecesinde tadımızı kaçıramayacak. Çünkü COSMED COMPLETE BENEFIT Akne Kontrol Jeli, işi ele alıyor ve son dakika aknelerini hızla iyileştirip sivilce oluşumunun önüne geçerek, güzelliğe gölge düşmemesine yardımcı oluyor. Kurutucu özelliğe sahip, yağlı ve akneli ciltler için özel olarak geliştirilen jel, içeriğinde bulunan özel formüllü aktif bileşenler ile sebum salgısını düzenlenmesini ve sivilcelerin kontrol altına alınmasını destekliyor.

Yılbaşı makyajı için bazınız hazır mı?

Cildimizi temizledik, nemlendirdik ve son dakikada çıkan kötü sürprizlere “dur!” dedik. Şimdi sırada mükemmel bir makyaja baz hazırlamak var! COSMED ULTRASENSE Renk Düzenleyici CC Krem, cildi nemlendirip UV koruması sağlarken, içerdiği mineral renk pigmentleriyle cilt problemlerinin görünürlüğünü azaltılmasına yardımcı oluyor. Hassas cilde sahip kişilerin rahatlıkla kullanabileceği CC krem, içerdiği etken maddelerin yatıştırıcı etkisiyle cilt hassasiyetinin giderilmesine katkı sağlıyor. Kolay emildiği için yağlı his bırakmayan CC krem, makyaj altı bazı olarak kullanıma da uygun. Göz çevresi hariç tüm cildinize kullanabileceğiniz ürünün açık ve orta ton renk seçenekleri bulunuyor.

Kusursuz görünümün son adımı: Dudaklar

Sağlıklı cildin tamamlayıcısı olan dudakları da unutmayan COSMED, ATOPIA Dudak Balmı ile hassaslaşan dudakların onarılmasına, nemlendirilmesine ve beslenerek yenilenmesine yardımcı oluyor. Sağlıklı cildinize eşlik edecek dudaklarınız için şimdi 2018’e doğru geri sayım zamanı!

COSMED’in uluslararası standartlardaki güvenilir ürünleri yetkili eczaneler ve Watsons mağazalarında satışa sunuluyor.

