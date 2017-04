YENİLENEN BRAUN SILK-EPIL EPİLATÖR GÜZELLİK BAŞLIKLARI İLE YAŞAMIN HER ANINI EN GÜZEL HALİNİZLE YAŞAYIN

Yeni çıkardığı başlıklarla epilasyonda yeni bir dönem başlatan Braun, “Yeni Yüz Masaj ve Canlandırma Başlığı” ve “Yeni Cilt Sıkılaştırma Başlığı” ile kadınlara, vücut ve yüz güzelliklerini en iyi şekilde ortaya koymalarına imkân sağlıyor.

Günümüzde kadınların uzun süren güzellik rutinlerine ayıracak vakti kalmadı. İster iş, sosyal hayat veya aile ile ilgili olsun, kendimizi sürekli oradan oraya, hiç ‘kendimize ait’ bir an olmadan, yaşarken buluruz. Bu koşturmaca içerisinde kendimizi her an güzel hissedebilmek için, değerli zamanımızdan kazandırırken harika sonuçlar yaratabilecek güzellik ürünlerine ihtiyacımız var.

Braun’un teknoloji harikası güzellik ürünleri ile hayat tarzınızdan ödün vermek zorunda kalmadan hayat size ne getirirse getirsin en güzel halinizle hazır olursunuz. Pürüzsüz ve parlayan bir cilde sahip olmanız için Braun, güzellik ürünleri serisini inovatif ataşmanlar ile yeniliyor.

Braun Silk-épil 9 SkinSpa Islak ve Kuru Epilatör Güzellik Seti: İpeksi cilde ulaşmanın en kolay çözümü

Braun Silk-épil 9 SkinSpa’nın Yeni Cilt Sıkılaştırma başlığı vücudunuzdaki kıvrımları kusursuz bir şekilde takip edip, kan akışını aktif hale getirmek için yoğun bir şekilde masaj yaparak cildinizi daha yumuşak ve pürüzsüz yapıyor.

Braun’un en hızlı ve en etkili epilatörü Braun Silk-épil 9 SkinSpa, kan dolaşımını hızlandırarak cildi sıkılaştırma ve görünümünü gözle görülür bir şekilde iyileştirme özelliğine sahip Yeni Cilt Sıkılaştırma başlığı ile kusursuz bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.

Ağdaya göre 4 kat daha kısa kılları temizleyebilen epilatör başlığı, manuel yöntemlere göre 6 kat daha etkili derin ekfoliasyon fırçası, cildinize ipeksi bir dokunuş kazandıran hassas ekfoliasyon fırçası ve ölü hücre arındırıcı ile Yeni Cilt Sıkılaştırma başlığı ile Braun Silk-épil 9 SkinSpa, 4 haftaya kadar pürüzsüz bir cilt için 4 çözümü bir arada sunuyor.

Braun Silk-épil 9 SkinSpa ile evinizin rahatlığında yumuşacık ve ipeksi cildin keyfini sürmek artık çok daha kolay.

Yeni Braun Silk-épil 9 SkinSpa 9-969V 564 TL’den başlayan fiyatlarla tüketici ile buluşuyor.

Braun FaceSpa 3’ü 1 Arada Yüz Epilasyonu, Temizleme ve Cilt Canlandırma Sistemi:

Kusursuz güzellik için dünyanın ilk epilasyon, temizleyici ve canlandırıcı ürünü

Braun FaceSpa, Yeni Yüz Masaj ve Canlandırma başlığı ile yenileniyor. Daha genç görünümlü bir cilt için nazikçe masaj yaparak cildi ölü derilerden arındıran Yeni Yüz Masaj ve Canlandırma başlığı ile Braun FaceSpa, sadece üç uygulamadan sonra daha pürüzsüz bir cilt sunuyor.

Ciltte karşılaşılan yaşlanma belirtilerini gidermeye yardımcı başlığı ile Yeni Braun FaceSpa, kusursuz bir cilt için düzenli bakımın önemini bilen kadınlara her daim genç kalmanın en kolay yolunu sağlıyor. Nazik yeni Yüz Masaj ve Canlandırma başlığı, peeling etkisi ile kan dolaşımını harekete geçirerek cildinizdeki yaşlanma belirtilerini gözle görülür bir şekilde ortadan kaldırarak daha genç bir görünüm sağlıyor.

Yenilenen Braun FaceSpa, temizlemesi kolay silikon uçları ile ciltteki ölü derileri temizliyor ve yüzlerce mikro-titreşim ile cildinizin doğal parlaklığını ortaya çıkarıyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak, cildi temizlemek, ölü hücrelerden arındırmak, canlandırmak ve makyaj uygulamalarına hazır hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir güzellik ürününde bir araya getirerek, altı farklı uygulamayı deneyimlemenizi mümkün kılıyor.

İstenmeyen tüylerden kolayca kurtulmanızı sağlayan epilatör başlığı, ekstra yumuşak temizleme için Ekstra Hassas fırçası ve yaşlanma karşıtı yeni Yeni Yüz Masaj ve Canlandırma başlığı ile Braun FaceSpa, kadınlara cilt bakım rutinlerini kusursuz bir hale getirmeleri için 3 farklı çözümü tek pakette sunuyor.

Yeni Braun FaceSpa 853V 349 TL’den başlayan fiyatlarla tüketici ile buluşuyor.

Ürünler hakkında detaylı bilgi için; http://tr.braun.com