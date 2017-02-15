YEPYENİ BEYMEN BEMOJİLER İLE YENİ SEZONA EĞLENCELİ MERHABA…





Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN’in eğlenceli ve renkli aplikasyonu BEYMEN BEMOJİ güncellendi.

Dünya modasını yakından takip eden BEYMEN BEMOJİ, 2017 İlkbahar Yaz sezonunda moda dünyasını etkisi altına alan maksimalist tavırdan ilham alarak yenilendi. İlkbaharın müjdecisi çiçeklerden sevimli hayvanlara, renkli mayolardan serinletici yaz kokteyllerine, yaz partilerinin eğlenceli ikonlarından esprili sloganlara yepyeni yaz ikonlarıyla daha da zenginleşen BEYMEN BEMOJİ, yeni sezonda daha renkli, daha neşeli, daha cesur bir dünya sunuyor.

İngiliz illüstratör Kate Philipson tarafından, BEYMEN dünyası ve trendlerden ilham alınarak tasarlanan, moda, duygular, lifestyle, doğa ve tipografi gibi farklı kategorilerdeki emojilerden oluşan BEYMEN BEMOJİ, yeni sezonda eklenen klavyeye ekleme özelliğiyle tüm yazışmalarınızı kişişelleştirme imkanı sunuyor.

BEYMEN BEMOJİ uygulamasını Apple Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz.

