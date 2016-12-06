YILBAŞI AKŞAMI NEREYE GİTSEK?

2017’ye İstanbul’da girmeyi hatta evde oturmak yerine dışarıda bir plan yapmayı düşünenler için birbirinden ilgi çekici mekan önerilerimiz var.

Tabii yılbaşını şehir dışında geçirmeyi düşünenler için

31 Aralık gecesi eğlenmek ve keyif yapmak için en ideal gecelerden biri ne de olsa.

Sheraton İstanbul Ataköy Hotel

Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, yeni yıla özel hazırladığı farklı yılbaşı konseptleriyle unutulmaz bir yeni yıl gecesi yaşatıyor. Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, yeni yıla keyifli bir şekilde girmek isteyen konuklarını dilerlerse Balo Salonu’nda sabaha kadar sürecek canlı müzik eşliğinde dilerlerse de Trendy Lounge&Bar’da DJ performans ile ağırlıyor.