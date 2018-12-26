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Yılbaşı İçin Dikkat Çekici ve Gösterişli 10 Nail Art Önerisi

Yılbaşı için klişelerden uzak ancak bir o kadar gösterişli ve dikkat çekici nail art fikirleri arıyorsanız; doğru yerdesiniz!

Rose gold etkisi



Yıldız yağmuru

Simli French

Holografi

Peri tozu

Mat ve altın uyumu

Kraliyet mavisi

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I went into the @sally_hansen offices a few months back and was introduced to the new salon chrome kit. If you do nails or pay attention to nail trends you are probably familiar with the chrome powder used to create incredibly reflective mirror like surfaces. Usually this is something that only functions with gel and a no wipe gel top coat. I was shocked and truly impressed that their labs were able to create a kit that worked with miracle gel – a hybrid polish that doesn't require a lamp and is applied easily at home. So basically what I'm saying is – they have a bunch of amazing colors available now and it's very easy. With the same mirror reflective finish you would pay lots of $$ for in a salon. This one is called "peacock" and it's my personal favorite 🙂

A post shared by Madeline Poole (@mpnails) on

Işıtı ve mat kombosu

Oxblood

Altın Işıltısı

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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