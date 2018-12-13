Yılbaşı İçin Klişe Kategorisinden Çıkarmanız Gereken Hediye Önerileri

Yeni yıl için hediye alışverişi parlaklığını asla yitirmeyeceklerden, değil mi? Yılbaşı heyecanını daha da artıran işin bu “alışveriş” kısmını biz de destekliyoruz elbette.

Kendinize almak istediğiniz “o” şeyi yeni yılı bahane edip, alışveriş listenizden çıkarmanın tam sırası. Sürecin bir diğer önemli ayağı ise; sevdiklerinize hediye almak. Sevinç ve hayal kırıklığı kavramları arasında orta yolu bulmak için bizim de bu konuda size önerilerimiz var.

O pakette ne olduğunu merak eden sevdikleriniz için işe, klişe kategorisinden çıkarmanız gereken hediye önerileriyle başlayabilirsiniz.

Mutluluk duygusunu iki katına çıkarmaya hazır mısınız?

Bir aradayız, hepsi bu!

İlk önerimiz klişe kategorisinin yıldızı olan; “toplanıp, hep birlikte yemek yemek”.

Hayır, gerçekten de bu kategoride olmayı hiç hak etmiyor.

2018 yılının “iyi ki açılmış” dediğiniz bir mekanında, birbirinizden güç aldığınız arkadaşlarınızla toplanıp keyifli vakit geçirmek ve yılın kritiğini yapmak inanın herkese iyi gelecek.

“Bu pazartesi spora başlıyorum” diyen arkadaşlara

Haftanın ilk iş gününü yeni bir başlangıç olarak gören ama bir türlü spora devam edemeyen arkadaşlarınız için, başlangıçların en büyüğü geldi çattı.

İçimizdeki çocuğu büyütme yılı olarak adlandırılan 2019, sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için de önemli bir dönüm noktası adeta.

Bu da demek oluyor ki, “anlamı büyük” hediye önerisi için de fırsatlar ayağınıza geldi.

Yeni bir yoga matı ve özel spor kıyafetleri motivasyon kaynağı için mükemmel bir öneri olsa gerek.

Hatır, Gönül İşinden Çok Daha Fazlası; Espresso Makinesi

Kahvenin, özellikle de şehirlerde açılan üçüncü dalga kahvecilerle birlikte hayatımızdaki önemi daha da arttı. Hatta kahve eşliğinde keyif yapma kısmı evlere de detaylı bir şekilde taşındı.

Kendi kahve çekirdeğini öğütüp, demleme için kolları sıvayan arkadaşlarınıza taşınabilir bir esprosso makinesi almak ya da daha kapsamlı bir kahve makinesi hediye etmek, sizi 2019 yılının favori arkadaşı olarak ilan edebilir.

Onu Pamuklara Sarıp Sarmalayın Ya da Kaşmir Bir Atkı Alın

Önümüz kış, atkı şapka eldiven üçlüsü için gündoğdu.

Klişe gibi görünen bu hediye önerisi, soğuk havalar için biçilmiş kaftan olmaya aday. Özellikle de kaşmir bir set alırsanız, çünkü hala en iyisi ve güven verici olanı, o kişinin gözünde bir kahraman bile olabilirsiniz.

Sezonun trendleri konusunda da ipucu verelim. Tercihinizi kırmızı detaylı kareli parçalardan yana kullanmaya ne dersiniz?

İçi Dolu Çerçeveler

Hediye önerisi olarak bir çerçeveden çok daha fazlası her zaman için içi dolu çerçevedir.

Evet, o fotoğraflar telefonda var ama duvarda yok. Hediye alacağınız kişiyle çekilen özel anlarınızı ya da onun için anlamlı olan günlere dair fotoğrafları bastırıp, çerçeveletin, aynı zamanda evi için de muhteşem bir dekor sunun.

Instagram karelerine yakışan bir hediye olacağının garantisini verebiliriz.