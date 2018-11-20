Yılbaşı Ruhuna Şimdiden Girmek İçin Işıltılı ve Simli Güzellik Ürünleri

 

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Yılbaşı ruhu; beraberinde bolca ışıltı ve sim içeren ürünlere olan aşkımızı da depreştiriyor!

İşte yılbaşı ruhuna şimdiden girmek için yeni çıkan ışıltılı ve simli güzellik ürünleri: 

 

 

 

Anastasia Beverly Hills Loose Glitter

Dikkat çekmekten hoşlananlar için harika bir tercih olacak! Bu su bazlı sim; saça, vücuda ve yüze uygulanabilir.

Revlon PhotoReady Rose Glow Hydrating + Illuminating Primer

Yüzünüzü bu rose gold rengindeki; nemlendirici primer ile ışıltılı bir hale getirin! Aynı zamanda fondöten için de harika bir primer olan bu ürün; kolayca emiliyor.

 

Stila Liquid Shadow Vault All Eyes On You

Stila’nın bu 12 parçalık Glitter & Glow Liquid Shadow setini özellikle yılbaşı sezonunda edinmeniz gerektiğini düşünüyoruz! En cesur, en dikkat çekici ve en uzun süre dayanan göz makyajları için!

Butter London Glazen Peel-Off Glitter Lacquer

Bu simli ojenin en iyi yanı; anında peel-off etkisi ile tırnaktan çıkarılabilmesi!

Victoria’s Secret Love Star Glimmer Wash Shimmering Scrub

Bu vücut peelingi ile bebek yumuşaklığında bir ten elde ederken; güzel kokusu dışında cildinizde simlerin de kaldığını fark edeceksiniz!

Fenty Beauty Diamond Bomb All-Over Diamond Veil

Bu toz aydınlatıcı; yanaklarınızda ışıltılı bir kar tanesi etkisi yaratacak. “Shine bright like a diamond!” 

Pinrose Secret Genius Shimmer Mist Travel Spray

Kim parfümünün içinde mikro simler istemez ki! Üstelik sıcak, seksi ve şekerli kokusu da tam yılbaşına göre!

Sephora Glitter & Chill Cooling Mask

Yılbaşı sezonu, parti sezonu demek. Çok partilemek de; şiş göz altları demek! Şişliği ve yorgunluğu alırken tercihimiz ise bu parti maskesi tasarımlı göz maskeleri olacak!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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