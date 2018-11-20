Yılbaşı Ruhuna Şimdiden Girmek İçin Işıltılı ve Simli Güzellik Ürünleri

Yılbaşı ruhu; beraberinde bolca ışıltı ve sim içeren ürünlere olan aşkımızı da depreştiriyor!
İşte yılbaşı ruhuna şimdiden girmek için yeni çıkan ışıltılı ve simli güzellik ürünleri:
Anastasia Beverly Hills Loose Glitter
Dikkat çekmekten hoşlananlar için harika bir tercih olacak! Bu su bazlı sim; saça, vücuda ve yüze uygulanabilir.
Revlon PhotoReady Rose Glow Hydrating + Illuminating Primer
Yüzünüzü bu rose gold rengindeki; nemlendirici primer ile ışıltılı bir hale getirin! Aynı zamanda fondöten için de harika bir primer olan bu ürün; kolayca emiliyor.
Stila Liquid Shadow Vault All Eyes On You
Stila’nın bu 12 parçalık Glitter & Glow Liquid Shadow setini özellikle yılbaşı sezonunda edinmeniz gerektiğini düşünüyoruz! En cesur, en dikkat çekici ve en uzun süre dayanan göz makyajları için!
Butter London Glazen Peel-Off Glitter Lacquer
Bu simli ojenin en iyi yanı; anında peel-off etkisi ile tırnaktan çıkarılabilmesi!
Victoria’s Secret Love Star Glimmer Wash Shimmering Scrub
Bu vücut peelingi ile bebek yumuşaklığında bir ten elde ederken; güzel kokusu dışında cildinizde simlerin de kaldığını fark edeceksiniz!
Fenty Beauty Diamond Bomb All-Over Diamond Veil
Bu toz aydınlatıcı; yanaklarınızda ışıltılı bir kar tanesi etkisi yaratacak. “Shine bright like a diamond!”
Pinrose Secret Genius Shimmer Mist Travel Spray
Kim parfümünün içinde mikro simler istemez ki! Üstelik sıcak, seksi ve şekerli kokusu da tam yılbaşına göre!
Sephora Glitter & Chill Cooling Mask
Yılbaşı sezonu, parti sezonu demek. Çok partilemek de; şiş göz altları demek! Şişliği ve yorgunluğu alırken tercihimiz ise bu parti maskesi tasarımlı göz maskeleri olacak!