YILBAŞININ EN GÜZEL ANLARINI DÜNYANIN EN İYİ KAMERASIYLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN





Yılbaşı hızla yaklaşıyor. Ailenize göndereceğiniz yılbaşı kartlarını planlamaya başlamanın tam zamanı! Zamanınız (veya bütçeniz) kısıtlıysa veya göz alıcı aile fotoğrafları çekmeye yönelik yaratıcı bir yaklaşım denemek istiyorsanız, özel bir fotoğrafçı tutma zahmetine girmeyip iPhone 7 Plus’taki yeni Portre modunu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Portre modu, “bokeh” efektine benzeyen bir alan derinliği etkisi yaratır ve eskiden yalnızca DSLR makinelerde bulunan bir özellik sunarak fotoğrafınızın konusunun net olmasını sağlarken hoş bir flu arka plan oluşturur.

Üstelik, iPhone’unuzda birkaç dokunuşla fotoğraflarınızı düzenleyip mağazaya gitmek zorunda kalmadan yılbaşı kartlarınızı gönderebilirsiniz.

Küçük bir bütçeyle profesyonel görünümlü aile portre fotoğrafları çekmeye ve bu fotoğrafları paylaşabileceğiniz başyapıtlara dönüştürecek uygulamalar ve bazı ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.