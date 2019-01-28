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Yıldızların Sosyal Medyalarından SAG Awards 2019 Hazırlık Anları

SAG Awards 2019’daki şıklık yarışı, Instagram’a da yansıdı. Ünlü yıldızlar, bu özel geceye hazırlanırken sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte yıldızların sosyal medyalarından SAG Awards 2019 hazırlık anları…


Emily Blunt

Makyaj artisti Jenn Streicher, ünlü oyuncuya Dior’un sakız pembesi tonlarında bir rujunu uyguladı.


Laura Harrier

Makyaj artisti Nina Park, genç yıldızda fuşya tonlarında bir ruj tercih etti. Chanel’in Rouge Allure Liquid Powder serisinden Volupte tonu, Harrier’de harika gözüküyordu!


Rachel Brosnahan

The Marvelous Mrs. Maisel dizisinin yıldızı Rachel Brosnahan; makyaj artisti Joanna Vargas’ın uyguladığı ışıltılı ve taze görünümlü makyaj ile…


Mandy Moore

This Is Us dizisinin yıldızı; saçları hazırlanırken…


Glenn Close

SAG Award’a aday olan usta oyuncu; “glam squad”ı ile…

Sophia Bush

Sophia Bush, tören öncesi cilt bakımında…

Margot Robbie

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@margotrobbie x @chanelofficial

A post shared by Bryce Scarlett (@brycescarlett) on

Robbie, Chanel ürünleri ile yapılan makyajıyla…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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