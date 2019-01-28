SAG Awards 2019’daki şıklık yarışı, Instagram’a da yansıdı. Ünlü yıldızlar, bu özel geceye hazırlanırken sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi.
İşte yıldızların sosyal medyalarından SAG Awards 2019 hazırlık anları…
Emily Blunt
Makyaj artisti Jenn Streicher, ünlü oyuncuya Dior’un sakız pembesi tonlarında bir rujunu uyguladı.
Laura Harrier
Makyaj artisti Nina Park, genç yıldızda fuşya tonlarında bir ruj tercih etti. Chanel’in Rouge Allure Liquid Powder serisinden Volupte tonu, Harrier’de harika gözüküyordu!
Rachel Brosnahan
The Marvelous Mrs. Maisel dizisinin yıldızı Rachel Brosnahan; makyaj artisti Joanna Vargas’ın uyguladığı ışıltılı ve taze görünümlü makyaj ile…
Mandy Moore
This Is Us dizisinin yıldızı; saçları hazırlanırken…
Glenn Close
SAG Award’a aday olan usta oyuncu; “glam squad”ı ile…
Sophia Bush
Sophia Bush, tören öncesi cilt bakımında…
Margot Robbie
Robbie, Chanel ürünleri ile yapılan makyajıyla…