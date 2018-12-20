Yıldızların Yılbaşı Özel Paylaşımları

 

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Ünlülerin, içimizdeki yeni yıl heyecanını ikiye katlayan yılbaşı özel paylaşımları.

Jessica Simpson ve Eric Johnson

Jessica Simpson’dan eşi ve iki çocuğuyla birlikte yeni yıl ruhunu yansıtan bir fotoğraf.

Gwyneth Paltrow

Tüm ailenin isimleri arkada asılı. Paltrow’un eski eşi Chris Martin de dahil. 

Chrissy Teigen ve John Legend

Aşk dolu bir kare. Kıyafet uyumunun da bu mutlu karede payı çok olsa gerek.

Dax Shepard ve Ashton Kutcher

Ashton Kutcher’dan eşi Mila Kunis’i sürpriz Noel hediyesi.

Katy Perry

Ünlü şarkıcının bir elf’e dönüşümüne tanık oluyoruz. 

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ve Çocukları

Yılın en keyifli zamanı geldi notuyla paylaşılan bu kareye bayıldık.

Kate Middleton, Prens William ve Çocukları

Yılın unutulmayacak karelerinden elbette…

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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