Yıldızların Yılbaşı Özel Paylaşımları

Ünlülerin, içimizdeki yeni yıl heyecanını ikiye katlayan yılbaşı özel paylaşımları.
Jessica Simpson ve Eric Johnson
Jessica Simpson’dan eşi ve iki çocuğuyla birlikte yeni yıl ruhunu yansıtan bir fotoğraf.
Gwyneth Paltrow
Tüm ailenin isimleri arkada asılı. Paltrow’un eski eşi Chris Martin de dahil.
Chrissy Teigen ve John Legend
Aşk dolu bir kare. Kıyafet uyumunun da bu mutlu karede payı çok olsa gerek.
Dax Shepard ve Ashton Kutcher
Ashton Kutcher’dan eşi Mila Kunis’i sürpriz Noel hediyesi.
Katy Perry
Ünlü şarkıcının bir elf’e dönüşümüne tanık oluyoruz.
Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ve Çocukları
Yılın en keyifli zamanı geldi notuyla paylaşılan bu kareye bayıldık.
Kate Middleton, Prens William ve Çocukları
Yılın unutulmayacak karelerinden elbette…