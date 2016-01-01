YILIN HEYECANLA BEKLENEN TCHIBO KAYAK KOLEKSİYONU GELİYOR!





Tchibo, 20 Kasım Pazartesi gününden itibaren www.tchibo.com.tr internet mağazasında, 444 28 26 telefonla sipariş hattında ve Tchibo mağazalarında yerini alacak, meraklılarının sabırsızlıkla beklediği “Kayak Heyecanı Başlıyor” koleksiyonu, hem profesyonel sporculara hem de kayağa yeni başlayanlara özel ürünler sunuyor.

Her hafta yenilenen temalarıyla farklı, fonksiyonel ve kullanışlı ürünler sunan Tchibo, 20 Kasım Pazartesi gününden itibaren takipçilerini “Kayak Heyecanı Başlıyor” koleksiyonuyla buluşturuyor. Kask ve kayak gözlükleri, termal iç giyim ürünleri, soğuktan koruyan dış giyim ürünleri ve fonksiyonel aksesuarların bulunduğu koleksiyonda, Tchibo’nun vazgeçilmezi organik pamuklu ve DOĞA DOSTU GOTS sertifikasına sahip ürünler de yer alıyor. Tchibo’nun kara ve soğuğa karşı koruma sağlayan fonksiyonel parçalarından oluşan kayak koleksiyonunda, kadın ve erkeklerin yanı sıra çocuklar için de kayak kıyafetleri bulunuyor.

Tchibo’nun “Kayak Heyecanı Başlıyor” koleksiyonunda çevre dostu ecorepel® malzemeden üretilmiş, su ve kir tutmayan High-Tech kayak montu; kayak gözlüğü cebi, kapalı fermuarlı kayak emniyet cebi, çıkarılabilir kar koruması, fermuarlı ve ergonomik yapılı bilek kenarı ve kablo girişli MP3 çalar cebi detaylarıyla fark yaratıyor. Bel ve sırt bölgesi polar astarlı, genişliği ayarlanabilen High-Tech kayak pantolonları ise dayanıklı Cordura® desteğiyle güç koşullarda bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Darbelere, UV ışınlarına ve soğuğa karşı dış koruyuculu kayak ve snowboard kaskının çıkarılabilir, sıcak tutan ekstra dolgusu da bulunuyor. Koleksiyonda boyunluk ve maskeyi tek üründe toplayan mikropolar kar maskesi, keçe yüzeyiyle ayağı sıcak tutan termal tabanlık, çift katlı bileklikli mikropolar eldiven, güneş için aynalı ve kar-sis için sarı cam alternatifi bulunan değiştirilebilir camlı kayak gözlüğü gibi vazgeçilmez aksesuarlara da koleksiyonda yer veriliyor.

Tchibo’nun “Kayak Heyecanı Başlıyor” teması ürünleri 20 Kasım’dan itibaren tüm Tchibo mağazalarında, www.tchibo.com.tr internet mağazasında ve 444 28 26 telefonla sipariş hattında, kayak sezonunu sabırsızlıkla bekleyenler için satışa sunuluyor.

