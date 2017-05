YILIN MERAKLA BEKLENEN FİLMİ WONDER WOMAN’DAN YENİ TRAILER

Yılın en merakla beklenen süper kahraman filmlerinden olan Wonder Woman; geçtiğimiz gece düzenlenen MTV Film ve TV Ödülleri‘nde yayınlanan yeni trailer’ıyla daha da çok heyecanlandırdı.

Sadece DC Comics‘in en ünlü karakterlerinden olduğu için değil, aynı zamanda uzun süre sonra ilk kez merkezine bir kadın süper kahramanı alan film olmasıyla da heyecanlandıran Wonder Woman’ın yeni trailer’ında tüm karakterleri görmek mümkün.

Check out the final trailer for “Wonder Woman,” coming to theaters June 2nd! #WonderWoman #MTVAwards pic.twitter.com/jjTDJfZJVM

— Film Hype (@FilmHypeHQ) May 8, 2017