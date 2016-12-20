YILIN SON YENİ AY’ININ BEKLENEN ETKİLERİ



29 Aralık günü gerçekleşecek olan yılın son Yeni Ay’ını Astrolog Şebnem Ekşib sizler için detaylıca kaleme aldı…

Yeni ay zamanları gelişmelerin filizlendiği, yenilenmenin, temizlenmenin vurgulandığı, tıpkı toprağa atılan tohum gibi bir olay veya durumla ilgili ruhsal ve fiziksel olarak kendimizi bir anlamda gelişmelere açık veya hazır durumda hissettiğimiz zamanları temsil eder. Yeni Ay başlıyor! demektir…Başlatan değildir, gelişebilecek yani tohumlanan durumları haber verir. Olgunlaşma ve tamamlanma ise dolunay fazlarında yeni ay ile filizlenenlerin veya niyetlerin olgunlaşması dönemlerini gösterir.

2016 yılının son yeni ay döngüsü Hint Astrolojisine göre 28 Aralık Çarşamba günü sabah saat 8.30 civarında başlıyor ve 29 Aralık Perşembe günü yine sabah 9.30 da Güneş ve Ay’ın kavuşup kucaklaşmasıyla finale ulaşacak. Hint Astrolojisinde Yeni Ay; Amavasya olarak adlandırılır ve ayın en karanlık fazı olduğu için dolunaya göre daha temkinli olmamız gereken bir sürece işaret eder.

En genel haliyle ise Amavasya/ Yeni Ay günleri yeni bir başlangıç yapmak için acele etmemek, yeni aydan itibaren yaklaşık 3 gün bekleyerek Hilal döngüsünde harekete geçmek en doğrusudur. 28 Aralık Çarşamba günü başlayacak olan Amavasya-Yeni Ay döngüsü Pazar/Pazartesi gününden itibaren Hilal fazına geçmiş olacak. Bu hafta önemli bir işinizle ilgili adımınızı mümkünse Cumadan itibaren aktive etmeye çalışmanız daha doğru olacaktır.

Koç burçları veya Koç yükselen

Yolculuklar, seyahat planları, uzun vadeli planlarınız ve programladığınız konu ve işlerde tedbirli olun. Yeni gelişmeler veya uzun süredir istediğiniz bir konuda ani gelişmeler söz konusu. Eğitim ve yurtdışı işlerinizle ilgili hareketli bir süreç söz konusu. Partnerinizle birlikte planladığınız bir konuda farklı bir gelişme yaşanabilir.

