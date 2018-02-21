YILIN TV ÇİFTİNİN EN GÜÇLÜ ADAYLARI: HİLAL VE LEON





Vatanım Sensin dizisinin iki önemli karakteri Hilal (Miray Daner ) ve Leon ( Boran Kuzum) yılın çifti olma yolunda ilerliyor.

E! Entertainment Television tarafından düzenlenen “Yılın TV Çifti” anketinde Hilal ve Leon çifti finale kalmayı başardı.

Hilal ve Leon çiftinin rakibi ise Arrow dizisinin yıldızları; Oliver (Stephen Amell) ve Felicity (Emily Bett Rickards).

64 TV çiftinden son ikiye kalan Hilal ve Leon’a oy vermek için eonline.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Oylama 22 Şubat 2018’e kadar devam edecek.



