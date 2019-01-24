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Yolanda Hadid Kızlarını Savundu

Geçtiğimiz günlerde Yolanda Hadid Instagram hesabında cesur bir fotoğraf paylaştı. Karede pembe iç çamaşırı ile görünen Yolanda Hadid 55 yaşında olmasına dikkat çekerek şu cümleleri yazdı: “Göğüs implantı, dolgu, botoks ve topluma ayak uydurabilmek için ihtiyacım olduğunu düşündüğüm bütün saçmalıklardan arınmış bir vücutta yaşamak, seksi bir kadının nasıl olması gerektiğini anlamamı sağladı.”

Açıklamasına “Kendimin en iyi versiyonunun başkalarının standartlarına göre şekillenmeyen hali olduğunu anlamam ve bazı kötü seçimlerden vazgeçmem uzun zaman aldı”  cümleleriyle devam eden Yolanda’ya bir takipçisinden gelen yorum ise dikkat çekti.

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❤️Fifty Five and smiling from the inside out…. Finally back to the original 1964. Living in a body free of breast implants, fillers, botox, exstensions and all the bullshit I thought I needed in order to keep up with what society conditioned me to believe what a sexy woman should look like until the toxicity of it all almost killed me………. Your health is your wealth so please make educated decisions, research the partial information you’re given by our broken system before putting anything foreign in your body. It took me many years of undoing some bad choices I made for myself before I finally found the freedom to sustainable internal beauty and acceptance of what is the best version of myself by nobody’s standards but my own…………………….It’s on us to learn to love our selves and celebrate our unique, one of a kind beauty at all ages as we move through this journey called “life”. Beauty has no meaning without your health………………. #ShamelessSelfie #55 #BeautyStartsFromWithin #AgeComesWithWisdom

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Takipçisinin “Size katılıyorum ama peki ya kızlarınız? Özellikle Bella? O çok güzel ama bu kadar dolgu kullanmak zorunda mı?” yorumuna Yolanda Hadid’ten cevap gecikmedi: “Çocuklarımın hiçbiri hiçbir zaman dolgu veya botox yaptırmadı. Ya da vücutlarına yabancı bir şey koydurtmadılar çünkü benim neler yaşadığımı çok iyi biliyorlar.”

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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