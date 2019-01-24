Yolanda Hadid Kızlarını Savundu

Geçtiğimiz günlerde Yolanda Hadid Instagram hesabında cesur bir fotoğraf paylaştı. Karede pembe iç çamaşırı ile görünen Yolanda Hadid 55 yaşında olmasına dikkat çekerek şu cümleleri yazdı: “Göğüs implantı, dolgu, botoks ve topluma ayak uydurabilmek için ihtiyacım olduğunu düşündüğüm bütün saçmalıklardan arınmış bir vücutta yaşamak, seksi bir kadının nasıl olması gerektiğini anlamamı sağladı.”

Açıklamasına “Kendimin en iyi versiyonunun başkalarının standartlarına göre şekillenmeyen hali olduğunu anlamam ve bazı kötü seçimlerden vazgeçmem uzun zaman aldı” cümleleriyle devam eden Yolanda’ya bir takipçisinden gelen yorum ise dikkat çekti.

Takipçisinin “Size katılıyorum ama peki ya kızlarınız? Özellikle Bella? O çok güzel ama bu kadar dolgu kullanmak zorunda mı?” yorumuna Yolanda Hadid’ten cevap gecikmedi: “Çocuklarımın hiçbiri hiçbir zaman dolgu veya botox yaptırmadı. Ya da vücutlarına yabancı bir şey koydurtmadılar çünkü benim neler yaşadığımı çok iyi biliyorlar.”