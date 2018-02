YÖNETMENLİĞE GEÇİŞ YAPAN BAŞARILI KADIN OYUNCULAR

Greta Gerwig‘in bu sezon Lady Bird ile edindiği başarıyı düşünürsek; oyunculuktan kamera arkasına geçen başarılı kadınları daha fazla görebiliriz gibi görünüyor.

İşte yönetmenliğe geçiş yapan başarılı kadın oyuncular:

Greta Gerwig

Gerwig’in 2017 tarihli flimi Lady Bird‘ü; ödül sezonunda yakaladığı başarılar nedeniyle duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz.

Gerwig ayrıca 2008’in hit filmlerinden Nights and Weekends‘i de yönetmişti.

Natalie Portman

2015 yılında bir kitap uyarlaması olan A Tale of Love and Darkness filmiyle övgü alan Portman; aynı zamanda 2008’deki antoloji filmi New York, I Love You‘da da bir segment yönetmişti.

Angelina Jolie

2011’de In the Land of Blood and Honey, 2014’te Unbroken, 2015’te By the Sea, ve 2017’de First They Killed My Father filmleri ile yönetmenlikteki başarısını kanıtladı.

Jodie Foster

2016 tarihli George Clooney ve Julia Roberts’ın başrolünde olduğu Money Monster filmi en başarılı yönetmenli deneyimi olarak görülüyor.

Angela Bassett

American Horror Story dizisinde yönettiği bölümler haricinde; 2015 tarihli TV filmi Whitney Houston: A Tragic Love’ı da yönetmişti.

Brie Larson

Yönettiği ilk film olan Unicorn Store’da, Samuel L. Jackson ile birlikte başrolde yer almıştı.

Olivia Wilde

Olivia Wilde da yönetmenliğe geçenler kervanına Booksmart adlı film ile katılacak. Film, lisedeyken yeterince eğlenmemekten aniden pişman olan iki sıkı kadın arkadaşa odaklanacak. Kaçırdıkları bütün eğlenceleri tek bir çılgın geceye sıkıştırmaları gerektiğine karar veren ikilinin maceralarını merakla bekliyoruz.

Courteney Cox

Cox düşündüğünüzden daha fazla kamera arkasına geçti. TV dizisi Cougar Town’ın 12 bölümü ve 2014 tarihli Just Before I Go filmi yönettiklerinden birkaçı…

Julie Delpy

Oyunculukta olduğu kadar yönetmenlikte de başarılı olan Delpy’nin yönettiği filmler; 2 Days in Paris, 2 Days in New York ve Lolo.

Kristen Stewart

Stewart’ın ilk yönettiği film Come Swim, geçtiğimiz yıl Cannes’da gösterilmişti. Bununla birlikte Guardian’a verdiği bir demeçte “Şimdiye kadar çalıştığım en havalı kadın yönetmenler zorlayıcı tiplerdi.” diyerek çok konuşulmuştu.