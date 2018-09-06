Yorumları İle Birlikte İnternetin En Çok Satan 10 Vibratörü

İnternetteki pek çok vibratör farklı fiyatları ve farklı uygulamaları ile akıl karıştırıcı olabiliyor. Ancak uzmanların görüşleri doğrultusunda kendiniz için en iyisini bulmanız imkansız değil.

Wild Flower kurucusu Amy Boyajian, yazar Arielle Egozi, Babeland kurucusu Claire Cavanah ve Unbound Box CEO’su Polly Rodriguez’in yorumlarıyla internetin en çok satan en popüler 10 vibratörü:

Seyahatler için ideal

Pleasurette Mini Vibe “Bu küçük ürün kolayca çantanıza atabileceğiniz ve yanınızda her yere götürebileceğiniz büyüklükte. Çoğu küçük vibratör yeterli güçte olmuyor ancak bu fazlasıyla güçlü.” —C.Q.

Hollywood’un favorisi

Rabbit Habit Original Deluxe Vibrator “Eğer yeterince dikkatli bakarsanız gerçekten bir tavşan figürü olduğunu görebilirsiniz! Üsteik bu Sex & the City’de gözüktüğünden bu yana meşhur olan o vibratör! Bu tavşanın kulakları klitorisinizi uyarmakla kalmayıp G noktanızı da buluyor.” —C.Q.

Şıklık

Vesper by Crave “Bu kesinlikle güzel ve sıra dışı bir vibratör. Taşınması bu kolay vibratör, aslında aksesuar olarak da kullanılabiliyor.” —Carole Queen

Klasik güzellik

Crave Bullet “Bu klasik şekildeki vibratörün hem altın hem gümüş rengi var. Üstelik çok güçlü bir titreşim yayabiliyor.” —C.C.

Çiftlerin favorisi

We-Vibe Sync “Çiftlerin özellikle favorisi olan bu ürün, çok satanlar arasında. Bu C şekilli vibratör, seks sırasında takılabilir ve esnekliği ile gücüyle farklı bir deneyim yaşatabilir.” —Claire Cavanah

İlk kez kullanacaklara özel

The Minna Limon “İlk kez deneyecekler için kusursuz bir vibratör. Kadınların yaklaşık yüzde 70’i orgazma ulaşmak için klitoral stimülasyona ihtiyaç duyabilir. Bu yüzden sadece buna odaklanan bir ürün ile başlamak harika olacaktır. Her vücut farklı olduğundan, tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için özelleştirilebilir bellek özellikleri de mevcut.” —P.R.

Çift başlı

Fifty Shades of Grey Greedy Girl Vibrator “Bu iki ayrı motoru tek bir vibratörde buluşturan ürün; aynı zamanda iki farklı zevk sunuyor. Look out for dual motors in a vibrator—it means double the pleasure. Müşterilerimizin bir çoğu hem klitoral hem de G noktasında aynı anda bu ürünle zevke ulaşıyorlar. Tüm dünyanın en çok satan seks oyuncağı!” —J.W.

Son model

Noje G Slim

“Bu en son model seks oyuncağı, piyasadaki en yüksek güce sahip. Üstelik şekli ile de G noktası için kusursuz bir ürün. Çiftler seks sırasında da kullanabilir.” —Amy Boyajian

The Flexible One

Unbound Bender

“Bir kadın tarafından tasarlandığı oldukça belli olan bu ürün çok rağbet görüyor. Bu çok hızlı ve su geçirmez waterproof ürün aynı zamanda esnekliği ile de favori seks oyuncağınız olmaya aday.” —A.E.

Temassız zevk

Satisfyer Pro Deluxe

“Bu vibratör bir kahraman! Pek çok seks oyuncağı denedim ancak bu en güçlüsü. Üstelik temasa çok ihtiyaç duymadan yapıyor bunu çünkü tene titreşim göndermek yerine klitorisinizi havadan gönderdiği güçlü dalgalarla uyarıyor.” —Arielle Egozi