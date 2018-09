Yorumları İle Birlikte İnternetin En Çok Satan 10 Vibratörü

İnternetteki pek çok vibratör farklı fiyatları ve farklı uygulamaları ile akıl karıştırıcı olabiliyor. Ancak uzmanların görüşleri doğrultusunda kendiniz için en iyisini bulmanız imkansız değil.

Wild Flower kurucusu Amy Boyajian, yazar Arielle Egozi, Babeland kurucusu Claire Cavanah ve Unbound Box CEO’su Polly Rodriguez’in yorumlarıyla internetin en çok satan en popüler 10 vibratörü:

Fifty Shades of Grey Greedy Girl Vibrator

“Bu iki ayrı motoru tek bir vibratörde buluşturan ürün; aynı zamanda iki farklı zevk sunuyor. Look out for dual motors in a vibrator—it means double the pleasure. Müşterilerimizin bir çoğu hem klitoral hem de G noktasında aynı anda bu ürünle zevke ulaşıyorlar. Tüm dünyanın en çok satan seks oyuncağı!” —J.W.