Yüz Şeklinize Göre En İyi Makyaj Ürünleri

Makyaj söz konusu olduğunda çoğunlukla yüz şeklimizi saç ya da ten rengimizi göz önüne aldığımız kadar almıyoruz.

İşte yüz şeklinize göre en iyi makyaj ürünleri:

Yüz Şekli: Kalp

Özellikleri: Geniş alın ve sivrilen çene

Ünlü örnekleri: Reese Witherspoon, Chloe Grace Moretz, Kerry Washington

İdeal makyaj görünümünüz: Yüzünüzde daha soft tonlar kullanmalı; elmacık kemiklerinizde yine yumuşak tonlarla vurgulama yapmalısınız.

Yanaklarda mat allıklarla güzellik oyunları oynayabilirsiniz.(Tarte Amazonian Clay 12 Hour Blush ürününün Exposed tonunu deneyin.) Aydınlatıcı ya da sim kullanarak hali hazırdaki çıkık elmacık kemiklerinizi daha da vurgulayıcı hale getirmenize gerek yok.

Çok sert tonda kalemler kullanmayın. Likit eyeliner yerine kalem tercih edin. MAC Eye Pencil iyi bir tercih olabilir.

Dudaklarınızda yanaklarınızdaki gibi daha feminen şeffaf pembe ya da kırmızılar kullanmak; yüz hatlarınızı da yumuşatacaktır. Catrice Lip Dresser Shine Stylo‘nun The King’s Peach tonunu deneyin.

Yüz Şekli: Yuvarlak

Özellikleri: Alın ve çene aynı genişlikte, dolgun yanaklara sahip

Ünlü örnekleri: Priyanka Chopra, Emma Stone, Chrissy Teigen, Selena Gomez

İdeal makyaj görünümünüz: Yüzünüzü daha çok boyutlandırmaya çalışın. Tamamen bronzer ile şekillendirilmiş yüz ve smoky gözler imzanız olabilir.

Daha fazla boyut eklemek için bronzerı yanaklarınızın altında kullanın. Highlighterı es geçmemelisiniz. Dior Backstage Contour Palette gibi ihtiyacınız olan her şeyi birleştiren paletlerden edinebilirsiniz.

Kat Von D Brow Struck Dimension Powder gibi bir ürünle kaşlarınızı belirginleştirin.

Güçlü likit eyelinerla desteklenen smoky göz makyajı; şekillendirilmiş bir yüz için çok önemli bir detay. Fenty Beauty Flyliner Longwear Liquid Eyeliner ürününü deneyin.

Yüz Şekli: Kare

Özellikleri: Kare alın ve çene

Ünlü örnekleri: Jennifer Garner, Natalie Portman, Angelina Jolie

İdeal makyaj görünümünüz: Işıltılı ürünlerle desteklenen yumuşak bir makyaj

Nars Climax Mascara gibi ürünlerle, uzun kıvrık ve yoğun; flörtöz bakışlar elde edin.

Pembe ya da yavru ağzı tonlarında şeffaf gloss ya da lip stainler tercih edin. NYX Butter Gloss ürününün Strawberry Cheescake tonu sizin için ideal.

Yüz Şekli: Oval

Özellikleri: Geniş alın ve sivrilen çene

Ünlü örnekleri: Bella Hadid, Beyonce, Dakota Johnson

İdeal makyaj görünümünüz: Yüzünüzün uzunluğunu dengelemek için yanakta gül tonlarını tercih edin. Göz ve dudaklarınızı belirginleştirin.

Clinique The Best of Black Honey All About Shadow Palette gibi sıcak tonlu paletler işinizi görecektir.

Dudaklarınızı rujdan önce kalemle çerçeveleyin, böylece çene bölgesini net bir şekilde kesebilirsiniz. Pat McGrath Labs Permagel Ultra Lip Pencil ürününü deneyin.