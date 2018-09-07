Yüzüklerinizi Doğru Bir Şekilde Kombinlemenin İncelikleri

Yüzüklerinizi Doğru Bir Şekilde Kombinlemenin İncelikleri

Elleri hatta parmakları, en az iyi bir manikür kadar etkileyici gösteren şeylerden biri de doğru aksesuar kullanımı.

İşte tam da burada devreye; yüzükler giriyor.

Yüzüklerinizi kullanırken içlerinden sadece birini seçmenize gerek yok, hatırlatalım; onları üst üste takmak için Sonbahar 2018 sezonu en soğru zamanlardan.

Göründüğünden daha da karmaşık olmalarına izin vermek sizin elinizde. Farklı ifadeleri birleştirmek mümkün fakat biraz da zorlu. Alternatifli şekil ve boyutlardaki yüzükleri karıştırmayı kullanırken tercihleri dikkatli yapmakta fayda var.

Tek seferde takılabilecek maksimum yüzük sayısıyla bu görünümü perçinleştirebilirsiniz.

Aşağıda da, satın alma, stil oluşturma veya yüzük stoklamaya ilişkin kapsamlı bir öneriler listesi bulabilirsiniz. İlham kaynağımız elbette ki; sokak stilleri.

Kirstin Sinclair/Getty Images

Taşlar Yan Yana

Farklı şekil, boyut ve renkteki taşları birlikte kullanmaktan korkmayın.

Bu garanti yolla; herhangi bir kıyafeti topraklayacak ifadeyi yakalamanız mümkün.

Şık Dokunuşlar

@luvaj

İnce ya da orta kalınlıktaki halkalarla bu abartılı stili daha da zarif hale getirebilirsiniz.

Christian Vierig/Getty Images

Gümüş Seçimler

Tek bir gümüş türünde sınırlı kalmayın, parmaklarınızdaki “topluluğu”zorlayacak dinamik bir görünüm için farklı gümüş alternatifleri deneyin.

Yapısal Ezberi Bozun

@lauvejewelry

Yüzüklerinizin bant büyüklüğünü ve şeklini değiştirin – geometrik olarak dinamik bir görünümle de sonuçlanabilir.

Karıştırın ve Eşleştirin

lilikleinjewelry.com

Her türlü farklı seçenekle birlikte bir yüzük seti ortaya çıkarabilirsiniz. Takıları karıştırmak ve eşleştirmek inanılmaz derecede eğlenceli ne de olsa.

Jeremy Moeller/Getty Images

Sadece Bir Detay Olarak Kalsın

Maksimalist bir trend içine minimalist bir şekilde bu görünümü yedirmek mümkün. Zarif seçimlere şans verin.

Az Çoktur

Maksimalist çizgiyi sadece tek bir parmakta parlatmaya ne dersiniz? İddialı ve gösterişli bir yüzükle, on yüzüğe bedel bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Aykırı Boşluk

On parmağın her birini ayrı ayrı doldurmak için yola çıkıp, tek bir parmağı boşta bırakmaya ne dersiniz?

 

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