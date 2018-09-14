Yüzünüzde İşe Yaramayan Ürünleri Yeniden Kullanabilmeniz İçin Tüyolar

Raflarınız büyük bir hevesle alıp bitiremediğiniz ya da yüzünüzde işe yaramadığı için bıraktığınız ürünlerle mi dolu?

Neyse ki vereceğimiz tüyolar sayesinde daha fazla ürünü boşa harcamak zorunda kalmayacaksınız!

Yüz temizleyicilerinizi vücut temizleyici olarak kullanabilirsiniz

Aldığınız yüz temizleyici; yüzünüz için fazla mı sert geldi? Vücudunuz için kullanabilirsiniz. Ayrıca unutmayın ki vücudunuz da lüks ürünleri hak ediyor!

Dove DermaSeries Gentle Cleansing Face Wash

Yüz peelingleri de vücudunuzda işe yarar

Onları body scrub olarak kullanabilirsiniz!

 NeoStrata Foaming Glycolic Wash

Yüz nemlendiricinizi el kremi yapın

Özellikle bazı nemlendiricilerin yüzümüzde sezona bağlı işe yaradığı düşünüldüğünde; o sezonlar dışındaki zaman diliminde son kullanma tarihleri geçmeden kullanmak için el kremi olarak değerlendirebilirsiniz.

St. Ives Timeless Skin Collagen Elastin Facial Moisturizer

Yüz yağlarını losyonlar ile karıştırın veya tırnaklarınızda kullanın

Yüz yağlarının kısıtlı bir raf ömrü olduğunu unutmayın. Bu yüzden boşa gitmesini önlemek için krem ya da losyonunuza bir kaç damla ekleyerek kullanabilir ya da kütikül bakımı için kullanabilirsiniz.

Temizleme balm ya da yağları tıraş için kullanılabilir

Reddit’teki favori başlıklarımızdan AsianBeauty’den keşfettiğimiz kadarıyla; temizleme balmlarını banyoda traş için kullanabilirsiniz.

Clinique Take The Day Off Cleansing Balm
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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