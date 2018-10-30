Zamanı ve Sanatı Buluşturan Davet

RADO’NUN DÜZENLEDİĞİ DAVETTE SAAT ve SANAT TUTKUNLARI BİR ARAYA GELDİ

Swatch Group bünyesindeki Rado markası yeni koleksiyon tanıtımını geçtiğimiz günlerde şık bir davet ile gerçekleştirdi.

Sanata ve tasarıma olan yakınlığı ile tanınan İsviçreli saat tasarımcısı Rado, ressam Mehmet Sinan Kuran ile işbirliği yaparak sanat ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Mehmet Sinan Kuran’ın kurduğu ‘zamanın yansımaları’ isimli sanat atölyesine eşlik eden misafirler keyifli dakikalar geçirdi.

Alancha’da gerçekleşen davette misafirler hem Rado’nun saatlerini inceledi hem de sanat atölyesine eşlik ettiler.