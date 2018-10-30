Zamanı ve Sanatı Buluşturan Davet

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RADO’NUN DÜZENLEDİĞİ DAVETTE SAAT ve SANAT TUTKUNLARI BİR ARAYA GELDİ

Swatch Group bünyesindeki Rado markası yeni koleksiyon tanıtımını geçtiğimiz günlerde şık bir davet ile gerçekleştirdi.

Sanata ve tasarıma olan yakınlığı ile tanınan İsviçreli saat tasarımcısı Rado, ressam Mehmet Sinan Kuran ile işbirliği yaparak sanat ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Mehmet Sinan Kuran’ın kurduğu ‘zamanın yansımaları’ isimli sanat atölyesine eşlik eden misafirler keyifli dakikalar geçirdi.

Alancha’da gerçekleşen davette misafirler hem Rado’nun saatlerini inceledi hem de sanat atölyesine eşlik ettiler.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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