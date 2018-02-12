“ZAMANIN ÖTESİNDE BİR TEKNOLOJİ”





Gelecek Yıl Bu Sevgililer Günü’nü İyi Hatırlamak İstiyorsanız İyi Bir Dosta İhtiyacınız Var!

Yılın en romantik günü geldi! Dünün fotoğrafları, albümlerin içerisinde çekmecelerde birikirken, bugünün anıları her an yanımızda. Peki, sen sevdiğine hayal edilebileni yaratma fırsatı sunmak istemez misin? Huawei Mate10 Pro ile vizyonunuzu hayata geçirin!

Sevgilinizin En Mükemmel Anını Yakalayın!

Huawei Mate10 Pro’ da yer alan Leica Çift Kamera özelliği ile sevdiklerinizin hiçbir anını kaçırmayın!

Geçmiş dönem kuşaklarına baktığımızda anılar birer kare ile fotoğraflanırken zamanla bu birkaç kareye çıkıyor, bugün ise dijital dönüşüm çağı ve 100’ lerce fotoğraf ceplerimizde bizlere eşlik ediyor. Huawei teknolojisi sayesinde anılar sanatsal tavır sergiliyor.

Göründüğünden Çok Daha Fazlası!

Dünyanın ilk yapay zeka işlemcisine sahip olan Huawei Mate10 Pro, kusursuz tasarımının yanı sıra kullanımı kolaylaştıran geniş ekranı ve dayanıklı yapısıyla da kullanıcıları cezbediyor.

